India | crolla hotel di tre piani | ci sono morti e feriti

(Di domenica 1 aprile 2018) In, a Indore, nello stato del Madhya Pradesh, località che si trova a quasi 900 chilometri a Sud di New Delhi, ieri sera èto un albergo di tree con 25 camere. Si tratta di unche si trova nel centro commerciale vicino alla stazione ferroviaria e alla stagione degli autobus. Si contano almeno diecie tre. I soccorritoririusciti a estrarre una decina di persone vive dai detriti lavorando tutta la notte con mazze e motoseghe. Il crollo sarebbe stato causato da un'auto che è andata a sbattere contro la parte anteriore dell', dove si trova l'entrata, ma c'è da sottolineare che la struttura era pericolante da tempo.In, purtroppo, episodi come questo si verificano di frequente perché, come spiega il quotidiano Times of, i costruttori utilizzano spesso materiali scadenti per le loro costruzioni, in modo da risparmiare notevolmente ...