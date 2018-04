Incidente nella notte | auto finisce fuori strada e si ribalta Ferita una ragazza

Incidente sul lavoro nella stazione ferroviaria : operaio napoletano muore folgorato : Un operaio è morto folgorato la scorsa notte mentre lavorava in area ferroviaria, per la manutenzione della linea elettrica nei pressi di bivio Navile, alla periferia di Bologna. La vittima aveva 56 ...

Aosp Terni. In condizioni critiche il 22enne rimasto ferito nella notte in un Incidente nei pressi di Porchiano del Monte - SS205 amerina - ... : UMWEB, Terni, Poco dopo le ore 3 di questa notte è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Terni un 22enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato intorno ...

Incidente nella notte a San Daniele : Un' auto e un camion frigo si sono scontrati questa notte - poco prima delle 24 - a San Daniele , lungo la strada regionale 463 che porta verso Majano . Nell'Incidente, le cui cause sono ancora al ...

Incidente per Hillary Clinton : scivola nella vasca da bagno e si rompe un polso : Incidente per Hillary Clinton: scivola nella vasca da bagno e si rompe un polso Il nuovo Incidente ha scatenato nuove voci sullo stato di salute dell’ex segretario di stato Usa. Pochi mesi fa si era rotta un alluce mentre pochi giorni fa stava cadendo dalle scale durante la visita in India.Continua a leggere Il nuovo […] L'articolo Incidente per Hillary Clinton: scivola nella vasca da bagno e si rompe un polso proviene da NewsGo.

Incidente per Hillary Clinton : scivola nella vasca da bagno e si rompe un polso : Il nuovo Incidente ha scatenato nuove voci sullo stato di salute dell'ex segretario di stato Usa. Pochi mesi fa si era rotta un alluce mentre pochi giorni fa stava cadendo dalle scale durante la visita in India.Continua a leggere

Ischia - Incidente stradale nella notte : muore ventunenne : Tratto in arresto il conducente della vettura, risultato positivo ai test alcolemici e tossicologici

Petritoli - fa un Incidente e viene ritrovata nella scarpata dopo dieci ore : Petritoli , Fermo, , 6 marzo 2018 " Era stato lanciato l 'allarme per al sua scomparsa , ma è stata ritrovata dopo dieci ore, grazie alla localizzazione della posizione del cellulare, sotto la ...

Cosenza. Michele Mazzuca morto in un Incidente nella Crocetta : Sinistro mortale nella galleria Crocetta lungo la statale 107 Silana. Due i feriti gravi e una terza persona è morta.

Incidente a Cassacco - 43enne perde la vita nella corsa verso l'ospedale : La sua vita è finita in un Incidente a soli 43 anni. Era nato infatti il 2 maggio del 1974. Si tratta del motociclista tricesimano Igor Tullio. L'episodio nel pomeriggio di oggi, sulla provinciale ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : secondo posto per Elisa Balsamo nella prima prova dell’omnium. Momenti di paura per un Incidente che ha coinvolto un commissario : Elisa Balsamo riesce a restare lucida e conclude al secondo posto la prima prova dell’omnium, lo scratch, ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda) nonostante una gara lunghissima per l’interruzione causata da un incidente avvenuto nel finale. Infatti a sei giri dal termine l’atleta di Hong Kong Diao Xiaojuan ha investito un commissario che era entrato in pista per togliere un paio di occhiali persi da un’atleta. L’impatto è stato ...

Nessun Incidente nella Roma blindata fra manifestazioni e sit in : Quasi in contemporanea hanno sfilato due cortei, quello dei Cobas contro il jobs act e quello antifascista organizzato dall'Anpi, presente il Pd con Renzi e Gentiloni e diversi esponenti di Liberi e ...

Milano - Incidente nella notte in tangenziale ovest : in coma 64enne : Grave incidente stradale sulla tangenziale ovest di Milano, in direzione nord. Lo schianto la notte scorsa poco dopo la mezzanotte. Il bilancio, come riferisce MilanoToday, è di un uomo in gravissime condizioni e di una ragazza che per...

Incidente a Molinella - ferita anche una bimba di due anni : Bologna, 19 febbraio 2018 - Incidente tra due auto, questa mattina, in via Idice Abbandonato , in località Casoni di Molinella , FOTO , . Quattro i feriti, tutti non gravi, tra questi anche una bimba ...

Ariccia - 21enne trovato morto sotto il ponte dei suicidi : nella notte aveva avuto un Incidente stradale : Un giovane è stato trovato morto sotto il 'ponte dei suicidi' ad Ariccia. Questa mattina un passante ha dato l'allarme ai carabinieri. Il 21enne è stato identificato poco dopo, si tratta di un giovane ...