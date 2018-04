In Russia Putin ha | stra | vinto ma

Russia - Putin : Negligenza criminale all'origine di rogo a Kemerovo - : Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che Negligenza criminale e incuria sono state tra le cause che hanno portato al rogo mortale in un centro commerciale a Kemerovo, in Siberia. "Che cosa sta ...

Putin dichiara che la Russia lancerà una missione su Marte nel 2019 : Vladimir Putin, l'attuale presidente della Russia, ha sorpreso sia i locali che gli stranieri dicendo che si stanno preparando a condurre una spedizione marziana il prima possibile, anche se la comunità scientifica è piuttosto scettica riguardo a queste affermazioni. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista al giornalista della VGTRK, Andrei Kondrashov. Marte diventerà il prossimo trofeo nello spazio Nel campo ...

Serve un negoziato con la Russia di Putin : "Costruiremo i nostri rapporti con tutti i paesi del mondo, sempre che i nostri partner siano aperti al dialogo", ha dichiarato. Non c'è motivo di ignorare queste frasi. Il presidente non solo è alle ...

Castrazione chimica in Russia per pedofilia : bufala Putin o arriva la legge più attesa? : Sta circolando nuovamente, da un po' di tempo a questa parte, la bufala Putin riguardante la Castrazione chimica in Russia per chi viene condannato con reati di pedofilia. Si tratta dell'altro grande filone che caratterizza il binomio tra fake news e politica qui in Italia, considerando il fatto che in genere vengono presi di mira fantomatici parenti di esponenti dei principali partiti del nostro Paese con il il chiaro intento di creare facile ...

Telegram - la Russia vuole le chiavi della crittografia/ Ultimatum di Putin : "Dateci i codici o vi chiuderemo" : Russia vuole dati utenti Telegram, Ultimatum all'applicazione di messaggistica: o verranno consegnati i codici o sarà blocco su tutto il territorio russo(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:14:00 GMT)

Russia e Cina sempre più uniteI piani dell'asse Putin-Xi Jinping E l'Occidente diviso adesso trema : L'abolizione del vincolo dei due mandati per Xi Jinping. Il trionfo elettorale per Putin. L'asse tra Cina e Russia si fa sempre più saldo: gli uomini forti dell'Est fanno paura all'Occidente diviso Segui su affaritaliani.it

##Russia. Putin - trionfatore sì - ma le sfide sono più del previsto : Per il suo quarto mandato, portato a casa ieri con percentuali da plebiscito, dal presidente russo Vladimir Putin ci si attende un punto di svolta in economia e nel sociale. Ma come per ora non è ...

Putin l'intoccabile - dove guiderà la Russia nei prossimi sei anni? : La vittoria di Putin era abbastanza prevedibile. L'Osce ha parlato di una tornata elettorale senza una reale competizione. E' vero. In fondo sono quasi 20 anni che lo Zar sì divide la poltrona con i suoi amici. Nel 2008, aggirando il divieto dei tre mandati consecutivi sancito dalla costituzione russa, scelse persino il suo erede: l'imprenditore Dmitrij Medvedev. Che in cambio, lo stesso giorno, lo nominò primo ministro. E non ...

Calcio e politica - in Russia non c'è solo Putin : un voto anche a Carrera! : TORINO - Vladimir Putin è stato rieletto per la quarta volta presidente della Russia con un consenso plebiscitario. Ha conquistato il 76,6% dei voti e ben 56 milioni di elettori hanno votato soltanto ...

Presidenziali Russia - l'Osce boccia la rielezione di Putin : è mancata una reale competizione : "Pesano anche le limitazioni alla libertà d'espressione e le pressioni' stabilisce l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa nel suo giudizio finale. Per Vladimir Putin, al quarto mandato, il risultato di questa tornata elettorale rappresenta il miglior risultato della sua storia politica

Elogio della Russia di Putin : Lasciate ch’io vi spieghi, con l’olimpica compostezza della ragione, per quali ragioni occorre oggi stare dalla parte della Russia di Putin. Per quali ragioni occorre avventurarsi al di là del vitreo teatro della propaganda dei pedagoghi del mondialismo made in Usa e degli armigeri del pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto. Lo dico subito, senza infingimenti e perifrasi: Vladimir Putin, purtroppo, non è Lenin. ...

Chi è Vladimir Putin - eterno presidente della Russia - da un ventennio al potere : Il presidente uscente Vladimir Putin confermato con una larga vittoria del 76,6% alle elezioni presidenziali. Lo ha annunciato stamane, a spoglio quasi ultimato (99% delle schede scrutinate), Ella Pamfilova che presiede la Commissione elettorale centrale della Federazione Russa. Staccato, è secondo il candidato del Partito comunista Pavel Grudinin con l’11,9% davanti al leader nazionalista Vladimir Zhirinovsky che ottiene il 5,6%, secondo ...