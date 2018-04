huffingtonpost

: Impedito il soccorso a una nave di Medici senza frontiere. Decine di migranti riportati in Libia - HuffPostItalia : Impedito il soccorso a una nave di Medici senza frontiere. Decine di migranti riportati in Libia - dragodismerald1 : RT @HuffPostItalia: Impedito il soccorso a una nave di Medici senza frontiere. Decine di migranti riportati in Libia - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Impedito il soccorso a una nave di Medici senza frontiere. Decine di migranti riportati in Libia -

(Di domenica 1 aprile 2018) Ladiallontanata da un area del Mediterraneo dove c'era un'imbarcazione in difficoltà ediin Libia. La denuncia arriva da Msf che racconta come, ieri, alle 10.32, il Centro di Coordinamento delMarittimo (MRCC) di Roma abbia allertato laAquarius, gestita in collaborazione da(MSF) e SOS Mediterranee, e la Guardia costiera libica, di un gommone in difficoltà con a bordo circa 120 persone, in acque internazionali a 23-24 miglia nautiche dalla costa libica.Il gommone è stato identificato per primo da un aereo militare europeo. Sebbene la Aquarius sia arrivata sulla scena per prima, intorno alle 11.00, l'MRCC ha informato lache sarebbe stata la Guardia costiera libica a occuparsi del, per questo alla Aquarius è stato indicato di rimanere in standby e di ...