Il sindaco di Re sulla tragedia di Meis | Tutta colpa dell' inerzia della

sindaco di Leopoli fa una dichiarazione ambigua sulla sovranità dell'Ucraina - : "Il popolo ucraino non si è accorto del furto, perché non ha mai saputo come governare il proprio Paese", ha twittato Sadovoy, senza specificare chi ha esattamente rubato lo Stato agli ucraini.

Il sindaco sulla 38 : «Il 2018 un anno di grandi opere a Morbegno» : Per la nuova statale 38, l'arteria stradale principale della provincia, è incominciato il conto alla rovescia. A metà luglio le automobili potranno accorciare le distanze con la valle e da Colico ...

Il sindaco sulla 38 : «Il 2018 un anno di grandi opere a Morbegno» : Per la nuova statale 38, l'arteria stradale principale della provincia, è incominciato il conto alla rovescia. A metà luglio le automobili potranno accorciare le distanze con la valle e da Colico ...

#SIAMOTUTTIDONNE - Francesco Rucco candidato sindaco di Vicenza : 'incontro sulla condizione femminile nella nostra società giovedì 8 marzo' : La ricorrenza dell'8 marzo è un'occasione di profonda riflessione sulla condizione della donna nella nostra società. Ancora oggi le difficoltà della donna, soprattutto nel mondo del lavoro, sono purtroppo un problema di attualità rispetto al quale si ha spesso l'impressione che non manchino le proposte di soluzione, ma la volontà di attuarle. Basti pensare alle tante ...

Maltempo - il sindaco di Abetone : accordo con l’Anas sulla Ss12 : “Siamo riusciti a trovare un accordo importante con Anas che garantisca la riapertura pur parziale della Ss 12 e al contempo la massima sicurezza per gli utenti”. Lo affermano in una nota il sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia), Diego Petrucci, e il vicesindaco, Alessandro Barachini che ha seguito in prima persona tutta la vicenda. “La strada statale – proseguono – sarà riaperta da domani mattina nelle seguenti ...

Luigi Di Maio e la gaffe sulla Raggi : 'Il sindaco è in brasile' : Luigi Di Maio ospite di Dalla vostra parte dice l'ennesima gaffe: "La Raggi è in Brasile". Ma il sindaco è in Messico. Il candidato 5 stelle era ospite da Maurizio Belpietro a " Dalla vostra parte" ...

Luigi Di Maio e la gaffe sulla Raggi : "Il sindaco è in brasile" : Luigi Di Maio ospite di Dalla vostra parte dice l'ennesima gaffe: "La Raggi è in Brasile". Ma il sindaco è in Messico. Il candidato 5 stelle era ospite da Maurizio Belpietro a "Dalla vostra parte" per l'ultima settimana di campagna elettorale, in vista delle elezioni 2018. Approfittando della presenza del grillino, il conduttore chiede anche conto dell'assenza della Raggi da Roma. Ma, come si sente nel video, la risposta spiazza ...

Germignaga - il sindaco Fazio apre al confronto sulla diretta streaming dei consigli comunali : ... 'Le attuali possibilità offerte dalla tecnologia potrebbero permettere di approntare una diretta streaming quasi a costo zero . La vita del paese esiste però anche fuori dagli schermi , con incontri,...

Scegliere un sindaco di Società o un Revisore dei Conti fuori da imposizioni puntando sulla vera professionalità : ecco come fare! : Sono pochi i commercialisti che hanno scelto di svolgere la professione assumendo esclusivamente incarichi di Sindaco di Società e Revisore legale dei Conti. Tra questi citiamo Franco Grieco che da ...

VACCINI - LORENZIN RISPONDE A RAGGI/ Video : "Non si gioca sulla pelle dei bimbi : sindaco 'organo' di scienza?" : VACCINI, Virginia RAGGI contro Beatrice LORENZIN: Video, "non si gioca sulla pelle dei bambini". La sindaca, 'bimbi non vaccinati restino a scuola'.