Il rischio attentati è altissimo Terroristi nascosti tra i migranti

(Di domenica 1 aprile 2018) Roma Ildi attacchici è, in Italia e i foreign fighters potrebbero arrivare anche sui barconi. "Ecco perché è importante l'aver creato un metodo per governare i flussi migratori": parola del ministro dell'Interno, Marco Minniti. "Il governo che verrà dice ne tenga conto".Ministro, per il nostro Paese, c'è davvero ildi?"Ilera e rimarrà alto. In questi anni abbiamo dovuto misurarci con una drammatica minaccia che costituiva, rispetto anche ad altre esperienze di terrorismo islamista, una radicale innovazione. Islamic State a un certo punto ha operato una gigantesca differenziazione con Al Qaeda, ossia ha deciso di farsi Stato. E da Isis iniziale ha tolto le due sillabe finali, diventando Is. Cioè passando anche dall'Irak e dal Levante al Califfato per puntare al mondo intero. Con la caduta di Raqqa, però, il Califfato ha subito un ...