Il Psg vince la Coppa di Lega francese

Il Psg supera il Monaco e vince la quinta Coppa di Lega : Il Paris Saint Germain vince la Coppa di Lega francese. Con ancora addosso la delusione per l'eliminazione in Champions League, arriva la prima consolazione per i parigini di Emery. Nella finale dello ...

Cristiano - sempre lui Il Real vince ancora e manda fuori il Psg : fuori l'emiro del Qatar, dentro lo sceicco di Madrid. Rififi legale del Real a Parigi, il gol d'avvio, puntale e perfetto, di Cristiano Ronaldo, campione da sempre, per sempre, ha ucciso le speranze francesi e segnato la fine della storia europea del Paris St. Germain, brutto e sbagliato, di nuovo eliminato da una squadra spagnola, prima il Barcellona, poi il Real. L'assenza di Neymar è un alibi che dura lo spazio di una sera, la ...

Psg - quasi 500 milioni ‘buttati’ : vincere solo la Ligue 1 non può bastare : Il Psg esce a testa bassissima dalla Champions League, umiliazione contro il Real Madrid, prima il ko per 3-1 in Spagna, poi l’altra sconfitta anche in Francia per 1-2 ad opera di Cristiano Ronaldo e compagni. E’ vero che di fronte c’erano i campioni in carica ma in Liga stanno trovando più di qualche problema, per il Psg non essere stati mai in partita per la qualificazione non può essere accettato per la dirigenza e per i ...

Psg - fallimento Champions : un miliardo speso per non vincere in Europa : Francesi fuori agli ottavi come un anno fa. Dal 2011 investiti 1,1 miliardi di euro sul mercato senza arrivare mai oltre i quarti di finale

LIVE Real Madrid-Psg - Champions League in DIRETTA : 3-1. Doppietta di Ronaldo - gol di Marcelo : il Real ribalta e vince! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-Psg, andata degli ottavi di finale di Champions League. E' una sfida stellare quella che va in scena al Santiago Bernabeu! Da un lato i ...

Real Madrid - Zidane : "Col Psg conta solo vincere" : Il tecnico alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions: "Non devo dimostrare nulla. La favorita? E' un 50 e 50, come sempre"

Psg - Cavani : 'll Real? Ora siamo maturi : possiamo vincere' : 'Abbiamo imparato la lezione. Adesso il Psg è una squadra più matura e di esperienza'. Edison Cavani non sa se basterà per superare l'ostacolo Real Madrid negli ottavi di finale di Champions , l'...

Calciomercato Inter - oggi blitz a Parigi per Pastore : formula e cifre per convincere il Psg : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal deludente pareggio rimediato sul campo della Spal. Il crollo dei nerazzurri da dicembre ad oggi è preoccupante e non solo dal punto di vista dei risultati. Il gioco latita, gli avversari sembrano aver preso le contromisure agli esterni di Spalletti (Candreva e Perisic) che ad inizio di stagione erano un punto di forza della squadra. L’arrivo di Rafinha non può bastare, per questo si ...

Psg - la moglie di Trapp : 'Niente sesso se non vince' : ROMA - Calcio o sesso: cosa è più importante? Per qualcuno la domanda appare banale, in un senso o nell'altro; per altri, la famigerata 'domanda da 100 milioni di dollari'. Sicuramente per la ...

Ligue 1 : Neymar ne fa 4 - il Psg vince 8-0! Ranieri - rigore-beffa al 96' : 1-1 : Un Psg senza pietà liquida la pratica Digione (travolto 8-0 con) e mantiene a debita distanza (-11) il Lione, da stasera secondo solitario in classifica dopo il successo per 2-0 sul campo del Guingamp ...