Il presunto Samsung Galaxy J7 2018 appare su GeekBench e FCC

Il presunto Samsung Galaxy C10, che dovrebbe condividere lo stesso aspetto di C10 Plus, sarebbe ritratto in questi nuovi render in tre differenti colorazioni: le immagini mostrano una doppia fotocamera posteriore, un display 18:9 e un sensore di impronte frontale, ma i dubbi permangono.