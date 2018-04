Il presidente del Botswana Ian Khama si è dimesso

'Salah presidente' : la stella del Liverpool prende un milione di voti in Egitto : ... brillante in Premier League ed efficace con la nazionale, trascinata fino al Mondiale in Russia: chissà che Salah non possa trarre ispirazione da queste elezioni per pensare a un futuro in politica.

Carolyn Smith/ Nadia Toffa - "oscurata" dalla presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle : Carolyn Smith presiede la giuria di Ballando con le Stelle. Nella scorsa settimana insieme ad Anastacia tira fuori tutto il coraggio e la positività nella lotta contro il cancro.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:15:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 marzo : Prima intervista al presidente della Camera Fico : “Trattare con gli altri sul reddito” : l’intervista – Roberto Fico “Fermiamo i cambi di casacca e via l’indennità ai presidenti” Il neo presidente – L’esponente M5S eletto con i voti della destra: “Rispettata la volontà degli elettori, il governo non c’entra”. Ecco il suo “piano” di Luca De Carolis e Paola Zanca Bistecche di tigre di Marco Travaglio Nel 1997 Romano Prodi aveva vinto le elezioni da appena un anno e già gli “alleati” Bertinotti & C. ...

Facebook è pericoloso - le parole del vicepresidente Video : 3 In to allo scandalo dei dati finiti nelle mani di Cambridge Analytica, si è passati dalla sicurezza dei nostri contatti con le altre persone ad una vera e propria raccolta di nostri dati, soprattutto personali, che purtroppo non sono coperti interamente dalla privacy. Nel frattempo, in questi giorni si stanno accavallando le una sulle altre informazioni che stanno giustamente destando sconcerto fra gli utenti di #Facebook. E ...

Ancora in alto mare la scelta di un presidente per il governo della Catalogna : Come se fosse il centro del mondo. E più che la questione catalana diventa una questione internazionale, più il governo di Madrid ed il suo premier Rajoy si mettono al riparo, facendosi scudo delle ...

Dolceacqua : sport in lutto - è morto il presidente onorario Renato Gamalero. Il ricordo della società : L'U.S. Dolceacqua si stringe attorno alla famiglia Gamalero per la perdita di Renato, socio fondatore nel 1972 e attuale presidente onorario. Renato è sempre stato una colonna portante dell'...

Grecia - in campo armato : il presidente del Paok sospeso per tre anni : Grecia, in campo armato: il presidente del Paok sospeso per tre anni Il presidente del Paok, Ivan Savvidis, è stato squalificato per tre anni. E questa la decisione presa in Grecia dalla Lega dei club dopo che l’imprenditore era sceso in campo armato di pistola nei minuti finali della sfida contro l’Aek Atene a causa […]

Il triestino Ettore Rosato nominato vicepresidente della Camera : A entrare con lui nel quartetto dei componenti dell'Ufficio di presidenza, chiamato ad affiancare il presidente Roberto Fico, sono Mara Carfagna, Maria Edera Spadoni e Lorenzo Fontana.

Grecia - in campo con la pistola : tre anni al presidente del Paok : Mano pesante del giudice sportivo della Lega ellenica di calcio che ha squalificato per 3 anni il proprietario e presidente del Paok Salonicco, Ivan Savvidis, dopo la sua plateale invasione di campo, ...

Tiangong-1 - le raccomandazioni del presidente dell'Asi : Milano, 29 mar. , askanews, 'Tiangong sta continuando la sua orbita di avvicinamento alla superficie terrestre dove inizierà a precipitare, disintegrandosi, ma creando dei frammenti alcuni dei quali ...

Perché tanta violenza nelle scuole? Ne parla il Prof. Giuseppe Lavenia - presidente dell’Associazione Di Te : Prendere in mano il telefonino e iniziare un video in diretta sui social, è diventato normale. E lo si fa, ormai troppo spesso, anche per documentare un’ingiustizia, come nel caso dell’insegnante che, durante una lezione con dei ragazzi di prima superiore, è stata legata alla sedia e presa a calci dagli stessi alunni. Perché tanta aggressività nei banchi di scuola? Perché chi non ha partecipato attivamente alla violenza invece di intervenire ...