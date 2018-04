Il parere dell' oncologo | non fomentate la carcinofobia | ma un controllo serve a tutti

Nuova tragedia nel calcio : muore il giocatore Bruno Boban per arresto cardiaco - il parere dell’esperto [FOTO] : 1/7 ...

Muore il giocatore Bruno Boban per arresto cardiaco : il parere dell’esperto : Dopo la morte di Astori, un’altra tragedia colpisce il calcio europeo: Bruno Boban, Astro nascente del calcio croato stroncato, ad appena 25 anni, da un arresto cardiaco. Il prof. Michele Gulizia, Presidente della Fondazione per il Tuo cuore Onlus e Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima“, ha dichiarato: “Sono trascorse poche settimane dall’analoga perdita del bravo Astori e ci ritroviamo a ...

parere positivo da commissione vigilanza su pubblici spettacoli per l'utilizzo della piscina 'Caliò' : C'è il Parere positivo della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli per l'utilizzo della piscina comunale 'Vicino Caliò', nel quartiere Pontepiccolo. Lo ha annunciato il presidente dell'organismo, il consigliere comunale Fabio Talarico, al termine del ...

Davide Astori morto - il parere dell'esperto : perché è morto nel sonno : Torniamo allo sport, la vita in perenne allenamento non protegge da eventuali patologie cardiache? 'Dobbiamo pensare di dividere l'attività sportiva dal decesso. Questo è il primo passo per capire ...

Scuola : il parere della Cisl sul nuovo contratto - un buon inizio? : Sul sito web Orizzonte Scuola è stato pubblicato un comunicato da parte della Cisl Scuola Catanzaro. Esso parte con uno dei più famosi articoli della nostra Costituzione: ‘L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro’. Il lavoro è fondamentale per la nostra società, in quanto valorizza l’individuo e promuove la partecipazione, accrescendo la consapevolezza nel cuore […] L'articolo Scuola: il parere della Cisl sul ...

Justin Timberlake - Super Bowl 2018/ Video - omaggio a Prince : il parere della stampa (The Super Sunday) : Justin Timberlake si esibisce nell'halftime show al Super Bowl 2018 con un omaggio a Prince e divide il pubblico: il Video show dell'emozionante momento.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 15:12:00 GMT)

MotoGp - Dopo l'addio delle grid girl dalla F1 - il mondo a due ruote fa chiarezza : 'ombrelline? Ecco il nostro parere' : Mentre il mondo a quattro ruote rivoluzione il suo stile, quello a due rimane fedele alle sue usanze. La MotoGp infatti non ha intenzione di abolire le umbrella girl e non esita ad esprimere il ...

Usr Lombardia : no rettifica ai contratti dei ricorrenti DM in attesa del parere dell’Avvocatura di Stato : Chiarimenti in merito alla situazione dei ricorrenti abilitati con il diploma magistrale. Negli ultimi giorni, molti docenti hanno ricevuto una comunicazione da parte dei propri istituti scolastici. Essi sono docenti con ricorso pendente per l’inserimento in Gae, che hanno stipulato contratto a tempo determinato e indeterminato. Nella comunicazione si evidenzia di specificare la loro posizione in base agli […] L'articolo Usr Lombardia: no ...

Robert Kubica/ Formula 1 - il polacco torna come terzo pilota della Williams : il parere di Liuzzi (esclusiva) : Robert Kubica torna in Formula 1: intervista esclusiva a Vitantonio Liuzzi sul pilota polacco, nuovo terzo pilota e collaudatore della Williams per la stagione 2018.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 09:17:00 GMT)

Tumori - test del sangue per diagnosi precoce di 8 tipi : il parere dell’esperto : “L’ipotesi fatta dai ricercatori, relativa all’utilizzo di questo test per forme tumorali per le quali oggi non esiste un test di screening adeguato (ovaio, fegato, stomaco, pancreas, esofago), è molto interessante, ma dovrà necessariamente essere prima valutata in futuri studi appositamente disegnati”. Così Stefania Gori, presidente dell’Aiom (Associazione italiana oncologia medica), commenta ...