Il Papa non frena il dialogo con l' islam

Papa : "Resurrezione è sfida - non stare zitti davanti a ingiustizie" : Ammutoliti e rassegnati, stiamo in silenzio e non facciamo nulla "per vincere tante ingiustizie che vivono nella loro carne tanti nostri fratelli". Il Papa, allora, durante la veglia di Pasqua sottolinea che la resurrezione è una sfida: "Vogliamo partecipare a questo annuncio di vita o resteremo muti?" Per il Pontefice bisogna "spendere la nostra vita e la nostra energia, nel ricercare e nel generare cammini di dignità".

Scalfari : "L'inferno non esiste"La dritta? E' di Papa Francesco Il degrado del pontificato Bergoglio : Le anime cattive? Non vanno all'inferno ma spariscono nel nulla. La novità rivelata da Eugenio Scalfari su "dritta" teologica di Papa Francesco protagonista di un pontificato in continuo degrado Segui su affaritaliani.it

Papa Francesco - Vaticano smentisce ancora Scalfari : “Nessuna intervista - non sono le parole del Santo Padre” : Il Vaticano smentisce Eugenio Scalfari. “Il Santo Padre Francesco – afferma un comunicato della sala stampa della Santa Sede – ha ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano La Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista. Quanto riferito dall’autore nell’articolo odierno è frutto della sua ricostruzione, in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal Papa. ...

Vaticano - tra Scalfari e Papa Francesco una conversazione privata - non un'intervista : Papa Francesco ha "ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano la Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista". Lo afferma una nota della sala stampa della Santa Sede a proposito dell'incontro del Papa con Eugenio Scalfari."Quanto riferito dall'autore nell'articolo odierno è frutto della sua ricostruzione, in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal ...

Papa ai sacerdoti : non trasformare le verità astratte in idoli : Città del Vaticano, 29 mar. , askanews, 'Bisogna stare attenti a non cadere nella tentazione di farsi idoli di alcune verità astratte': lo ha detto il Papa nel corso della messa crismale a San Pietro ...

Papa Francesco : “I mafiosi che si dicono cristiani di cristiano non hanno nulla. Finiranno male” : mafiosi e corrotti non possono dirsi cristiani: portano la morte nell’anima e hanno il cuore pieno di “putredine“. Non usa giri di parole Papa Francesco nell’udienza generale in piazza San Pietro prima del Triduo Pasquale: “Devo dire una cosa dolorosa – ha detto Bergoglio – ci sono i cristiani finti, quelli che dicono ‘Gesù è risorto’ ma vivono una vita corrotta e questi cristiani finti ...

Papa : Pasqua non è solo uova e colombe : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 28 MAR - La Pasqua "non finisce con la colomba, con le uova, è bello, in famiglia" ma con questa celebrazione "incomincia l'annuncio alla missione. L'annuncio è il ...