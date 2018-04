Il mistero dell'italiano trovato morto a Istanbul. Media turchi : "E' stato infarto" : Secondo la stampa locale sarebbe caduto a causa di un malore e il portafogli sarebbe stato trafugato da qualcuno che avrebbe trovato il cadavere. Ma la procura...

Isola dei Famosi 2018 - Franco Terlizzi lascia/ mistero sulle cause dell'addio : ecco quando si saprà la verità : Franco Terlizzi lascia l'Isola dei Famosi 2018: ritiro o squalifica? Addio dopo una lite furibonda in Honduras. Le ultime notizie sul pugile, attaccato duramente negli ultimi giorni(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:52:00 GMT)

BARABBA/ Il film sull'uomo in cerca del mistero della Pasqua : Tratto dal romanzo di Pat Lagerkvist, il film di Richard Fleischer con un cast stellare ci parla di un uomo inquieto alla ricerca della verità. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ Tempo di allergie: ce n'è per tutti gli starnuti, anche per chi è stato in campagna (elettorale), dei ComicastriFABRIZIO FRIZZI/ Le lacrime dei "Coccodrilli" e il sorriso che arriva dove si spengono gli applausi, di ...

Risolto il mistero dello scrocchio delle dita : A molti dà fastidio, ad altri sollievo, ma sulla sua 'origine' si dibatte da più di un secolo: è lo scrocchio delle dita, il suono inconfondibile che si produce quando si schiacciano le nocche tra le dita e le ossa della mano. A risolvere il dilemma sono i ricercatori della Scuola Politecnica di Losanna, grazie ad un modello matematico descritto sulla rivista Scientific Reports.Chandran Suja e Abdul Bakarat hanno combinato ...

Beyoncé : la reazione della star al mistero del morso è divina quanto lei : #WhoBitBeyonce è l’hashtag con cui il popolo del web si domanda da due giorni chi si sia mai la colpevole del morso a Beyoncé. [arc id=”d7b4f634-736a-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Un’attrice ha dato un morso in faccia a Queen B: lo ha raccontato a GQ la comica Tiffany Haddish, spiegando che durante un party, l’anno scorso, un’attrice ha morso la cantante sul viso. Tiffany, che è un’amica di Beyoncé, non ha ...

”Ecco cosa è”. Mini-scheletro ‘alieno’ : ritrovato nel 2003 - finalmente svelato il mistero della piccola mummia : Un misterioso Mini-scheletro scoperto nel Deserto di Atacama, nel Cile, ha rivelato ora a medici e archeologi tutti i suoi segreti. Grazie a un’analisi forense e al test del Dna, un team dell’University of California a San Francisco e della Stanford University ha fatto luce sul reperto, da alcuni ritenuto alieno, ma anche sull’origine di rare patologie ossee. Lo scheletro, rinvenuto in una borsa di pelle dietro una ...

Astronomia - il mistero della “mega-stella aliena” : KIC 846 si oscura ancora : Una lontana mega-stella, che ha fatto nascere domande sull’esistenza degli alieni a causa del suo strano modello di oscuramento, si è oscurata ancora una volta. L’astronoma Tabetha Boyajian, della Louisiana State University, e colleghi stanno tenendo sotto stretto controllo la stella e hanno scoperto che il 16 marzo la sua luminosità ha cominciato a calare. Il calo di luminosità è stato il più grande della stella dal 2013. Il 22 marzo la ...

Astronomia : il telescopio spaziale Kepler analizza il mistero delle supernove veloci : Il telescopio spaziale Kepler della NASA ha catturato i momenti finali della morte di una stella, rivelando una violenta esplosione a differenza di qualsiasi altra supernova. Un nuovo studio dell’Australian National University (ANU) esamina la morte della stella, che era avvolta in un denso involucro di gas e polvere. Quando una stella massiccia si avvicina alla fine della sua vita, un’esplosione luminosa espelle materiale stellare nello spazio, ...

Svelato il mistero della mummia di Atacama grazie al Dna : un alieno? #alieni : Dopo due decenni è stato Svelato il mistero della mummia di Atacama. Era il 2003 quando fu ritrovato un piccolo scheletro mummificato di appena 15,5 cm, nei pressi di una chiesa abbandonata nel deserto cileno di Atacama. Era conservato all’interno di una borsa di pelle a sua volta messo in una stoffa bianca con un fiocco rosa. Per la sua conformazione minuscola ma soprattutto per il suo cranio allungato e con la forma di un cono così ...

Est Europa - il mistero della neve arancione : Sembrano paesaggi marziani. Distese di neve farinosa arancione hanno ricoperto, nelle ultime ore, l’Europa Orientale, e in particolare le regioni montuose di Ucraina, Russia, Bulgaria e Romania. I cittadini, sorpresi, hanno pubblicato centinaia di immagini di villaggi, pista da sci, tetti, parchi ricoperti dai fiocchi color mandarino su Instagram e Facebook. Era successo già nel 2007: quella volta, la neve arancione era caduta su tre regioni ...

Il mistero dello scheletro 'alieno' : svelato l'enigma Video : svelato il #mistero del piccolo #scheletro di Atacama: non appartiene ad un essere ‘#alieno’, come a molti piaceva supporre, ma al feto umano di una bambina. L’enigma è stato risolto grazie all’analisi del DNA che ha permesso di identificare i minuscoli resti, 15 centimetri circa, come appartenenti ad un feto umano [Video] di sesso femminile di circa quarant’anni fa, affetto da una serie di anomalie genetiche. I risultati delle analisi, compiute ...

