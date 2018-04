Il messaggio del Santo Padre nella domenica di Pasqua | ' La resurrezione di Cristo è la

Papa Francesco/ “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa : Papa Francesco: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 10:33:00 GMT)

Papa Francesco : "La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano" : Bergoglio sta celebrando a piazza San Pietro la messa di Pasqua. Presenti migliaia di fedeli, 300 sacerdoti, 150 vescovi e 25 cardinali.

Continua il tour di Jovanotti - nuovi concerti in arrivo? Il messaggio dell’artista : Il tour di Jovanotti Continua. L'artista è al momento in pausa dopo il live che ha tenuto a febbraio e a marzo nei primi tre palasport italiani e si prepara alle nuove tranche del tour che lo porteranno in tutta Italia fino all'inizio del mese di giugno. Il tour di Jovanotti, nel 2018 ha avuto inizio il 12 febbraio scorso con una serie di concerti al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per proseguire verso Rds Stadium di Rimini a marzo e poi ...

Il duro messaggio del presidente dell'Ordine dei Giornalisti sul caso de 'La nuova Sardegna' : 'Ora diciamo basta' : Il piano di scovare la fonte di una notizia , che sarebbe sempre coperta dal segreto professionale, come prescrive la Costituzione, ha ovviamente scatenato l'indignazione nel mondo dell'informazione. ...

“Sto meglio” - l’ultimo messaggio di Frizzi al sindaco del suo paese : “Sto meglio”, l’ultimo messaggio di Frizzi al sindaco del suo paese Il sindaco ricorda il conduttore con un lungo post su Facebook Continua a leggere

Ecco il messaggio di cordoglio dell'Inter per la scomparsa di Casiraghi : ... ma prima di tutto è stato un faro, una guida, un'ispirazione per chi lavorava in un club che centodieci anni fa è stato fondato da uomini come lui, operosi, orgogliosi e aperti al mondo. Aveva un ...

Selena Gomez : i tweet della mamma di Justin Bieber sono un messaggio per farla tornare con il cantante? : Se stai sperando che Justin Bieber e Selena Gomez facciano pace e tornino insieme, sicuramente non sei l’unico e c’è anche qualcuno molto vicino al cantante che potrebbe pensarla come te. A inizio marzo, i Jelena si sono presi una pausa dalla relazione ma quella che sembrava essere una separazione a tempo determinato, adesso sarebbe diventata definitiva almeno da parte della cantante. Nel frattempo Pattie Mallette ha iniziato a ...

Un messaggio di Selena Gomez per Justin Bieber? L’outfit della cantante fa discutere i fan (foto) : Un messaggio di Selena Gomez per Justin Bieber? Nelle ultime ore circolano sul web alcune curiose fotografie della cantante statunitense, paparazzata ieri sera mentre passeggiava con degli amici per le strade di Los Angeles. Non è un segreto di stato, tra Selena Gomez e Justin Bieber c'è aria di crisi da diversi giorni: molti rumors vogliono che la coppia si sia soltanto presa una (ennesima) pausa di riflessione, altri invece sostengono che ...

Fabrizio Frizzi - l’ultimo messaggio al sindaco della “sua” Bassano Romano - dove sarà sepolto : “Sto meglio” : Fabrizio Frizzi amava la “sua” Bassano Romano, il comune nella provincia di Viterbo dove è cresciuto e dove oggi sarà sepolto. E il sindaco Emanuele Maggi, pochi giorni dopo il malore che aveva colpito Frizzi lo scorso ottobre, aveva mandato al conduttore un messaggio a nome di tutta la comunità. “Questo è stato l’ultimo messaggio scambiato con Fabrizio. Un mese fa – ha scritto Maggi su Facebook – Bassano ...

Ex spia russa avvelenata - Nato : “Espulse 7 persone dello staff russo e rifiutato accredito ad altre 3. messaggio chiaro a Mosca” : La Nato espelle 7 persone dello staff russo e annuncia che verrà rifiutato l’accredito pendente ad altri tre. È questa la reazione dell’Alleanza atlantica all’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, avvenuto a Salisbury lo scorso 4 marzo. Dopo la decisione di espellere un centinaio di diplomatici russi presa lunedì dagli Stati Uniti e da 14 Stati membri dell’Unione Europea, oggi è ...

“Io sapevo…”. Massimo Giletti choc su Fabrizio Frizzi. Quel messaggio arrivato sul cellulare : la straziante confidenza del conduttore dell’Eredità : La prima cosa che colpiva di Fabrizio Frizzi era la sua gentilezza, i suoi modi garbati. Pacato, sempre sorridente, il conduttore romano, storico volto della Rai, aveva combattuto come un leone per vincere la sua battaglia. Quella contro la malattia che a ottobre lo aveva colto di sorpresa negli studi di ‘L’Eredità’, mentre stava registrando una puntata. Fabrizio Frizzi però, non si era arreso. Dopo Quell’ischemia ...

“Fratellone…”. Morte Fabrizio Frizzi - lo straziante addio di Carlo Conti. L’amico e collega - che durante il periodo della convalescenza lo aveva sostituito all’Eredità - decide di salutare così il suo ‘professore’ : un messaggio pieno di dolore : “Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato”. così la moglie Carlotta Mantovan, il fratello Fabio e i familiari hanno annunciato la morte di Fabrizio Frizzi. In un lunedì di marzo, lo storico conduttore Rai si è spento all’ospedale Sant’Andrea di Roma in seguito a una emorragia celebrale. Lo scorso ottobre Frizzi si era sentito male durante la registrazione di una puntata de ...

Neuer shock : “carriera a rischio” - il messaggio del portiere : Il portiere Neuer out a causa di un brutto infortunio e le notizie per il futuro non sono di certo incoraggianti. “Entro una settimana dovrei tornare ad allenarmi in campo – ha dichiarato il portiere tedesco al canale ufficiale del Bayern Monaco – Questa è una cosa importante in vista dei Mondiali, almeno ci arriverei con qualche partita nelle gambe. Penso di poter scendere in campo prima che la stagione finisca, ma è difficile ...