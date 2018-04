Il Grande fratello nella versione di Pechino

Grande fratello 2018/ Anticipazioni : tre fidanzati "vip" nella Casa del GF? Mediaset smentisce - ma… : Grande Fratello 2018, Anticipazioni e news della 15esima edizione condotta da Barbara d'Urso: chi entrerà nella Casa più spiata d'Italia? Le primissime indiscrezioni sul cast.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 05:51:00 GMT)

“Anche loro nel cast”. Grande fratello - è caos ancora prima dell’inizio. E il nuovo reality di Barbara D’Urso è già travolto dalle polemiche per ‘quei’ nomi : “Ragazziiii!”. La sentite quella vocina? Il Grande Fratello di Barbara D’Urso sta tornando. Sì, a distanza di 15 anni dall’ultima volta su quel palco, Carmelita è di nuovo la conduttrice del reality di Canale 5 che partirà non appena calato il sipario sull’Isola dei Famosi. Segnate questa data: 23 aprile. Tra pochissimo, dunque, dopo la fortunatissima seconda edizione del GF Vip di Ilary Blasi, si torna alle ...

Grande fratello cast : Mediaset dice no ai concorrenti famosi : cast Grande Fratello: Mediaset non vuole concorrenti vip Tra poco meno di un mese inizierà la quindicesima edizione del Grande Fratello. E giusto qualche settimana fa è stata annunciata la conduttrice: Barbara d’Urso. Difatti Mediaset, dopo aver incassato il clamoroso NO di Barbara Palombelli, ha virato le sue mire sulla popolare presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, la quale, dopo qualche tentennamento, ha deciso di accettare ...

Grande fratello 15 - tre celebri 'fidanzati di' concorrenti? : Manca ormai davvero poco al ritorno del Grande Fratello 'classico' su Canale 5. Nuovamente condotto da Barbara D'Urso, il Gf 'nip' vedrà per la prima volta in gara volti tutt'altro che sconosciuti.Per far lievitare l'interesse nei confronti di un reality che nel 2015 sembrava aver davvero raschiato il fondo del barile, gli autori starebbero pensando ad un tris di 'fidanzati di' da spedire nella casa più spiata d'Italia. Parola di ...

Grande fratello - Vanessa Ravizza : "Mamma e compagna a tempo pieno" : Dopo l'esperienza all'interno della casa del Grande Fratello, Vanessa Ravizza ha deciso di lasciare definitivamente il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua famiglia, occupandosi esclusivamente di Jolie, di 3 anni, e Chloe, nata qualche settimana fa, frutto dell'amore con il calciatore Manuel Sarao, che attualmente gioca in serie C, nel Monopoli. Al settimanale Nuovo, l'ex gieffina ha affidato le emozioni a caldo del parto: Sulle ...

Vanessa Ravizza Grande fratello : nuova vita con Manuel Sarao e le figlie : Grande Fratello: che fine ha fatto Vanessa Ravizza? Chi è il compagno, come si chiamano le figlie e che lavoro fa Sono passati anni da quando Vanessa Ravizza si divideva al Grande Fratello tra Marco Mazzanti e Alberto Scrivano. Dimenticate l’edizione 2009 del reality show, Vanessa Ravizza oggi è una compagna innamorata e una mamma […] L'articolo Vanessa Ravizza Grande Fratello: nuova vita con Manuel Sarao e le figlie proviene da ...

Grande fratello con Barbara d’Urso : nel cast tre fidanzati famosi : Grande Fratello concorrenti: nel cast tre fidanzati di showgirl famose Continuano ad uscire le indiscrezioni sul cast del Grande Fratello con Barbara d’Urso. A quanto pare i concorrenti non saranno degli emeriti sconosciuti. Ci saranno degli ex gieffini e pure diversi web influencer. Ma non mancheranno personaggi famosi per le loro storie d’amore. Secondo quanto […] L'articolo Grande Fratello con Barbara d’Urso: nel cast ...

Grande fratello 15 - Serena Garitta nel cast? : La quindicesima edizione del Grande Fratello è ai nastri di partenza e la conduttrice Barbara D'Urso, insieme con il capoprogetto e la produzione, sta mettendo in piedi il cast del reality di Canale 5. Sarà un'edizione particolare: non del tutto "nip", in quanto alcuni concorrenti saranno pescati dalle precedenti edizioni del programma mentre altri arriveranno dal mondo del web. Si parla di Andrea Cerioli (ex GF 13 e Uomini e Donne), ...

Barbara d’urso chiama Serena Garitta al Grande Fratello : Grande Fratello 2018: Barbara d’Urso arruola Serena Garitta La nuova edizione del Grande Fratello versione Nip condotto da Barbara d’Urso è sempre più vicina, e proprio in questi giorni stanno uscendo le prime indiscrezioni a riguardo. Il settimanale Oggi ha lanciato una notizia veramente interessante. Secondo la rivista di gossip la conduttrice di Pomeriggio 5 avrebbe chiamato al suo cospetto Serena Garitta, vincitrice del reality ...