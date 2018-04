Il gemello senza codice fiscale che per lo Stato non esiste

ilgiornale

(Di domenica 1 aprile 2018) Un cavillo burocratico: unche non può essere rilasciato perché identico a un altro. Già, perché Muhammad Ashtar Abbas è nato a Novara il 5 ottobre scorso, poco dopo il fratelloMuhammad Ammar.Stesso primo nome, stesso cognome, stessa data di nascita, stesso sesso, stesso luogo di nascita. Così per loi piccoli Abbas sono la stessa persona. O meglio, se il Comune ha regolarmente registrato la nascita di entrambi, l'Agenzia delle Entrate ha creato ilsoltanto per il primo nato: impossibile inserire la richiesta per il secondo, come racconta La Stampa."Se avessimo saputo di questo problema avremmo invertito i nomi", racconta il padre dei gemellini, Syed Yasir Abbas al quotidiano torinese, "Farlo adesso è complicato. E così siamo prigionieri della burocrazia. I gemellini sono nati all'ospedale di Novara e sono iscritti all'anagrafe del municipio: ...