Il Game Pass oscurerà la promozione Games with Gold? - SpazioGames it

Problemi risolti per Sea of Thieves al 28 marzo - sbloccato il Game Pass dopo l’update : Nelle ultime ore i giocatori di Sea of Thieves hanno riscontrato alcuni Problemi di accesso per giocare la nuova esclusiva Microsoft per Xbox One e PC. I ragazzi di Rare avevano pubblicato un aggiornamento nella giornata di ieri, martedì 27 marzo, una patch piuttosto corposa che avrebbe dovuto correggere una serie di errori emersi durante i primi giorni di lancio. L'update, però, ha finito con il bloccare l'utenza, che non ha potuto neanche ...

Masters of Anima : il titolo d'avventura di Passtech Games e Focus Home Interactive ha una data di uscita : L'anno scorso, Passtech Games e Focus Home Interactive hanno annunciato Masters of Anima. Descritto come un gioco di avventura dai suoi sviluppatori, il titolo presenta anche elementi di ARPG e RTS. Mentre non sono più giunte notizie sul gioco dal mese di gennaio, quando fu condiviso un primo gameplay trailer, ecco che oggi gli sviluppatori hanno rilasciato un "overview trailer" e hanno rivelato che Masters of Anima sarà lanciato il 10 ...

Giocare gratis a Sea of Thieves per due settimane? Grazie all'Xbox Game Pass si può : Giusto un paio di giorni fa è stato lanciato Sea of Thieves, un titolo che ha attirato l'attenzione di molti giocatori ma al contempo ha suscitato parecchi dubbi in merito ai contenuti proposti. Il prezzo, non proprio economico, potrebbe essere un deterrente all'acquisto, ma per fortuna esiste un modo per poterlo provare gratuitamente per due settimane e farsi un'idea.L'unica restrizione per poter sfruttare questa golosa opportunità, è quella di ...

Calciomercato Spal - Antenucci a un passo dal prolunGamento : FERRARA - La Spal non vuol farsi scappare Mirko Antenucci . E nel giro di poche ore si passerà dalle parole ai fatti, facendo firmare a Mirco Antenucci il prolungamento del contratto di un anno, fino ...

Il senior producer di Guerrilla Games passa a Ubisoft per lavorare a un titolo non ancora annunciato : Uno delle personalità chiave impegnate nello sviluppo dell'apprezzatissimo Horizon Zero Dawn, Samrath Sharma, ha lasciato il suo ruolo di senior producer presso Guerrilla Games per unirsi a Ubisoft.Come riporta Games Industry, Samrath Sharma, oltre a lavorare sull'esclusiva PS4, ha prestato il suo talento anche per lavori con Microsoft ed EA:"Sono entusiasta di far parte del team di Ubisoft Toronto che sta lavorando su alcuni giochi molto ...

Game Pass : "Microsoft continuerà a coinvolgere i retailer fisici" : Microsoft ha lanciato da qualche mese il servizio in abbonamento Game Pass, che una volta sottoscritto permette di accedere ad una moltitudine di videogiochi in versione digitale e che includerà al lancio tutte le esclusive Xbox One. In seguito all'annuncio si sono levate le proteste di alcuni retailer che operano con le edizioni fisiche dei videogiochi, che hanno minacciato di sospendere la vendita di tutti i prodotti legati all'universo ...

Xbox Game Pass : approdano Rise of the Tomb Raider - Sea of ??Thieves e altri 6 giochi : Il mese di marzo sarà uno dei più allettanti per i possessori dell’abbonamento mensile o annuale di Xbox Game Pass, il nuovo servizio di Microsoft che consente di giocare a più di 100 titoli. Sono in arrivo infatti 8 nuovi giochi che si aggiungeranno presto al catalogo di Game Pass, tra cui Rise of the Tomb Raider e Sea of Thieves, l’esclusiva targata Rare che continua a ottenere voti positivi dalla critica. Ecco l’elenco ...

Telepass : torta da dieci miliardi Le gare dei paGamenti autostradali : In attesa di vedere come si chiuderà la vicenda Abertis, Atlantia (gruppo Benetton) si prepara alla gara per gestire il servizio Telepass in Germania, un business da 1-1,5 miliardi di euro per il quale sembra favorita Deutsche Telekom. Il settore dei pagamenti elettronici autostradali è in forte crescita in tutto il mondo e secondo Cap Gemini vedrà sempre più relazioni “simbiotiche” ossia partnership industriali/commerciali. Non a caso Telepass ...

Xbox One Game Pass : tante le novità tra i titoli in arrivo a marzo : Manca davvero poco all'arrivo sugli scaffali di Sea of Thieves, l'esclusiva Microsoft che sarà inoltre inclusa al lancio nel Game Pass. Nel mese di marzo, al servizio in abbonamento per Xbox One si aggiungeranno tanti nuovi titoli che sono stati finalmente annunciati da Major Nelson in persona.Oltre quindi a Sea of Thieves, saranno ben i 7 nuovi giochi di marzo, tra cui Rise of the Tomb Rider e Resident Evil Revelations 2. Al costo di ...

Rise Of Tomb Raider entrerà nell'Xbox Game Pass tra poco : Per tutti gli apPassionati di Tomb Raider, c'è una buona notizia: Rise Of Tomb Raider sta per entrare nell'Xbox Game Pass, basterà attendere il prossimo mese riporta Segmentnext.A fare l'annuncio è il direttore della programmazione di Xbox Live Larry Hryb, il quale con un tweet ha dato ai fan la notizia.Microsoft aggiorna regolarmente la lista di titoli che gli utenti iscritti al programma possono scaricare gratuitamente, e molto presto potremo ...

Amazon - Calenda : non oltrepassare soglia della dignità. ColleGamento con Jobs act è «gloriosa fesseria» : Impulsi («anche non dolorosi») al lavoratore sono «una violazione della dignità del corpo», una soglia «che non possiamo oltrepassare». Torna ancora a parlare il ministro dello...