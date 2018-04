Il congresso del Pd e la tentazione dei renziani | Serracchiani faccia la segretaria  Di

Li Keqiang - incontro con la delegazione del congresso Usa : Secondo quanto affermato dai parlamentari statunitensi, le relazioni Usa-Cina sono tra i rapporti bilaterali più importanti al mondo, per questo il congresso degli Stati Uniti desidera portare avanti ...

USA - accordo del congresso per evitare lo shutdown : Teleborsa, - Repubblicani e democratici hanno raggiunto un compromesso che evita la paralisi del governo statunitense per mancanza di fondi . Un'intesa raggiunta in "zona cesarini" visto che mancavano ...

Le fasi uno e due del mini-congresso del Pd che sta in attesa : Roma. Il Pd traccheggia, prende tempo, occupa lo spazio pubblico con dichiarazioni sulla irredimibile necessità dello stare all'opposizione. In sostanza, non vuole fare la prima mossa, perché tocca a ...

Dimesso Renzi - inizia l’era Martina. La direzione del Pd studia le prossime mosse “come partito d’opposizione. Il congresso può aspettare” : Con la direzione nazionale del partito Democratico si apre l’era Martina: è il vicesegretario del Pd a condurre i lavori che mettono ufficialmente la parola fine alla leadership di Renzi. «In questo quadro duro e difficile, nel Lazio, la vittoria di Nicola Zingaretti e del Pd con la coalizione di centrosinistra è certamente un risultato molto sign...

Rinnovo del contratto del pubblico impiego : il 14 marzo - il congresso Video : Il ruolo centrale riconquistato dalla contrattazione a to della firma del nuovo C.C.N.L. del pubblico impiego per il triennio 2016 2018 e l'impegno del sindacato nel presidio dei luoghi di lavoro, l'intensificazione del dialogo con gli iscritti e con la dirigenza per migliorare i servizi a beneficio della collettivita': questi gli argomenti al centro dei due congressi, provinciale e regionale, che la Uil Pubblica Amministrazione celebrera' ...

Rinnovo del contratto del pubblico impiego : il 14 marzo - il congresso : Il ruolo centrale riconquistato dalla contrattazione a seguito della firma del nuovo C.C.N.L. del pubblico impiego per il triennio 2016 2018 e l'impegno del sindacato nel presidio dei luoghi di lavoro, l'intensificazione del dialogo con gli iscritti e con la dirigenza per migliorare i servizi a beneficio della collettività: questi gli argomenti al centro dei due congressi, provinciale e regionale, che la Uil Pubblica Amministrazione celebrerà ...

Xi Jinping presidente a vita - arriva il sì del congresso Ora è più potente di Mao : La svolta è stata ratificata dal Congresso nazionale: i voti favorevoli sono stati 2.958, due i contrari e tre gli astenuti

Fuochi pirotecnici : a Moncalieri il terzo congresso nazionale della categoria : Il Sinop, sindacato nazionale operatori pirotecnici, organizza per il prossimo 25 marzo, alle 10 presso il Castello di Moncalieri, il terzo Congresso nazionale degli addetti del settore. L'evento, ...

Martina per il dopo Renzi : si rafforza la figura del vice come traghettatore fino al congresso Pd : Il delirio che si è aperto nel Pd dopo la debacle elettorale ha trovato un punto più o meno fermo: Maurizio Martina. E' lui la figura di compromesso tra le aree rimaste Renziane e quelle anti-Renziane per traghettare il partito verso il congresso e nella delicata fase dell'elezione dei capigruppo con le consultazioni al Colle sulla formazione del nuovo governo. Modello Franceschini nel 2009 dopo Veltroni o Epifani nel 2013 dopo ...

Primo congresso nazionale del partito Movimento Gente Onesta : Si è tenuto giovedì 1 marzo 2018 il Primo congresso nazionale del partito Movimento Gente Onesta. Un cambio al vertice, o meglio un cambio dei vertici. In altre parole, nell'occasione si sono svolte ...

La minoranza Pd vuole le dimissioni di Matteo Renzi e la gestione unitaria del partito fino al congresso : dimissioni di Matteo Renzi da segretario e gestione unitaria del partito fino al Congresso. Sarebbe questo l'orientamento della minoranza del Pd all'indomani della Caporetto alle elezioni.La minoranza, guidata da Andrea Orlando, ha fatto il punto in attesa della conferenza stampa convocata dal segretario dem alle 17. L'incontro con i giornalisti, tuttavia, potrebbe slittare. Renzi, secondo quanto viene riferito, è chiuso nel suo ufficio ...

Svolto il secondo congresso della UILTEC Calabria : L'ampio dibattito ha messo in evidenza la grave ed attuale crisi che sta attraversando tutto il settore industriale e manifatturiero che sta mettendo in ginocchio l'economia italiana, in particolare ...

congresso della UILTEC Calabria - Campana confermato segretario generale : L'ampio dibattito ha messo in evidenza la grave ed attuale crisi che sta attraversando tutto il settore industriale e manifatturiero che sta mettendo in ginocchio l'economia italiana, in particolare ...

Cuba : delegazione congresso Usa in visita a L'Avana : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...