Il caffè è cancerogeno | obbligo di avvertenza come sulle sigarette

Blastingnews

: Il lutto secondo Michelle | Il caffè di Massimo Gramellini - BlogNews_it : Il lutto secondo Michelle | Il caffè di Massimo Gramellini - riccardomgrosso : Al Borgo medievale chiude il bar (anche se faceva affari): niente più caffè per i turisti @StampaTorino - BlogNews_it : Un giudice in California ha deciso che il caffè causa il cancro (ignorando la scienza) -

(Di domenica 1 aprile 2018) L'etichettatura disostanze di largo consumoalcolici e tabacco è diffusa in tutto il mondo. Sui pacchetti ditroviamo spesso avvertenze diverse riguardo al consumo di tabacco,ad esempio immagini poco rassicuranti o frasi ad effetto tipo Fumare uccide. Queste etichette sono importanti specialmente per tenere lontano i giovani e, forse, sono utili a rendere consapevoli i fumatori abituali a cosa vanno incontro. Recentemente, però, in #California è stato deciso che esiste un altro prodotto di largo consumo potenzialmente #e dunque degno di etichettatura: il caffè. L'acrilammide Un #giudice californiano ha stabilito che i produttori di caffè dovranno esporre in etichetta avvertenze sul potenziale altamentedel loro prodotto. Il magistrato in questione si chiama Elihu M. Berle, di Los Angeles, ha stabilito, a ...