Il Borgo dei BorghiI 2018 Vincitore e classifica in diretta | Altomonte alle spalle della

IL Borgo dei BORGHI 2018/ Vincitore e classifica in diretta : Rodi Garganico dietro a Barolo (1° aprile) : Il BORGO dei BORGHI 2018 in una serata speciale, in onda oggi, domenica 1° aprile, nel prime time di Raitre. Camila Raznovic svela il Vincitore al termine di un viaggio spettacolare.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 21:54:00 GMT)

Il Borgo dei Borghi 2018/ Vincitore e classifica in diretta : Sermoneta e Vigo di Fassa ultimi (1° aprile) : Il Borgo dei Borghi 2018 in una serata speciale, in onda oggi, domenica 1° aprile, nel prime time di Raitre. Camila Raznovic svela il Vincitore al termine di un viaggio spettacolare.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 21:37:00 GMT)

Furore - Campania/ Nato dalle rovine dell'Impero romano - fu "visitato" dal diavolo...(Il Borgo dei borghi 2018) : Furore rappresenta la regione Campania nell'ultima edizione dell’esclusivo concorso televisivo “Il borgo dei borghi”, in onda su Rai 3 domenica 1° aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 13:16:00 GMT)

Stintino - Sardegna/ Il paese celebre per la spiaggia della Pelosa (Il Borgo dei Borghi 2018) : Sarà Stintino a rappresentare la Sardegna per l’edizione “Il Borgo dei Borghi 2018”, la sfida tra i comuni più belli d’Italia promossa dalla trasmissione “Kilimangiaro”.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 13:00:00 GMT)

Bobbio - Emilia-Romagna/ La città di San Colombano e del Ponte Gobbo (Il Borgo dei borghi 2018) : Bobbio, la città della Val Trebbia, rappresenta l'Emilia-Romagna nel concorso "Il borgo dei borghi 2018” nella trasmissione "Kilimangiaro" su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 12:51:00 GMT)

Gradara - Marche/ Dal castello dei Malatesta ai Tagliolini con la bomba (Il Borgo dei borghi 2018) : Gradara è stata scelta per rappresentare le Marche nel concorso "Il Borgo dei borghi 2018", proposta all'interno di "Kilimangiaro", la trasmissione di Rai 3.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 12:44:00 GMT)

Bevagna - Umbria/ La città delle “Gaite” (Il Borgo dei borghi 2018) : Bevagna rappresenta l'Umbria nel concorso "Il borgo dei borghi 2018" nella trasmissione "Kilimangiaro" e si contende il titolo insieme ad altri 19 borghi.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 12:34:00 GMT)

Chiusdino - Toscana/ La leggendaria spada nella roccia di San Galgano (Il Borgo dei Borghi 2018) : Chiusdino, in provincia di Siena, rappresenta la regione Toscana in questa edizione de “Il Borgo dei Borghi”. La finale andrà in onda domenica 1° aprile su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 12:29:00 GMT)

Castroreale - Sicilia/ Il balcone sulle Isole Eolie amato da Federico III d'Aragona (Il Borgo dei Borghi 2018) : Castroreale rappresenta la Sicilia nella competizione "Il Borgo dei Borghi 2018", organizzato dal programma "Kilimangiaro" in onda domenica 1° aprile su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 12:24:00 GMT)

San Giorgio di Valpolicella - Veneto/ L’Ingannapoltron della provincia di Verona (Il Borgo dei Borghi 2018) : San Giorgio di Valpolicella, in provincia di Verona, finalista de Il Borgo dei Borghi 2018 nella trasmissione "Kilimangiaro" condotta da Camila Raznovich.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:53:00 GMT)

Monte Isola - Lombardia/ Il comune che ha accolto l’installazione di Christo (Il Borgo dei Borghi 2018) : Anche quest'anno “Kilimangiaro” propone il concorso "Il Borgo dei Borghi". Per l'edizione 2018 a rappresentare la Lombardia è stato scelto Monte Isola.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:34:00 GMT)

Il Borgo dei Borghi 2018 - Kilimangiaro elegge il Borgo più bello d'Italia : Il Borgo dei Borghi 2018 sceglie il suo vincitore questa sera, domenica 1 aprile, con il consueto speciale di Kilimangiaro in onda su Rai 3 alle 21.25 con la conduzione di Camila Raznovich. La premiazione coincide quest'anno con la Pasqua: per uno dei 20 Borghi candidati al titolo sarà dunque una serata particolare e una sorpresa gradita nell'uovo.prosegui la letturaIl Borgo dei Borghi 2018, Kilimangiaro elegge il Borgo più bello d'Italia ...

Altomonte - Calabria/ Il paese decantato da Plinio per i suoi vini Balbini (Il Borgo dei Borghi 2018) : Altomonte, in provincia di Cosenza, è uno dei comuni finalisti del concorso “Il Borgo dei Borghi 2018”, lanciato dal programma “Kilimangiaro”.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Tursi - Basilicata/ Il paese dei calanchi e di Albino Pierro (Il Borgo dei borghi 2018) : È Tursi a rappresentare la Basilicata per l’edizione “Il borgo dei borghi 2018”, la sfida tra i comuni più belli d’Italia promossa dalla trasmissione “Kilimangiaro” su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:26:00 GMT)