Il Borgo dei Borghi 2018 Vincitore e classifica in diretta | Sermoneta e Vigo di Fassa

Stintino - Sardegna/ Il paese celebre per la spiaggia della Pelosa (Il Borgo dei Borghi 2018) : Sarà Stintino a rappresentare la Sardegna per l’edizione “Il Borgo dei Borghi 2018”, la sfida tra i comuni più belli d’Italia promossa dalla trasmissione “Kilimangiaro”.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 13:00:00 GMT)

Chiusdino - Toscana/ La leggendaria spada nella roccia di San Galgano (Il Borgo dei Borghi 2018) : Chiusdino , in provincia di Siena, rappresenta la regione Toscana in questa edizione de “Il Borgo dei Borghi ”. La finale andrà in onda domenica 1° aprile su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 12:29:00 GMT)

Il Borgo dei Borghi 2018 - Kilimangiaro elegge il Borgo più bello d'Italia : Il Borgo dei Borghi 2018 sceglie il suo vincitore questa sera, domenica 1 aprile, con il consueto speciale di Kilimangiaro in onda su Rai 3 alle 21.25 con la conduzione di Camila Raznovich. La premiazione coincide quest'anno con la Pasqua: per uno dei 20 Borghi candidati al titolo sarà dunque una serata particolare e una sorpresa gradita nell'uovo.prosegui la letturaIl Borgo dei Borghi 2018 , Kilimangiaro elegge il Borgo più bello d'Italia ...

Altomonte - Calabria/ Il paese decantato da Plinio per i suoi vini Balbini (Il Borgo dei Borghi 2018) : Altomonte , in provincia di Cosenza, è uno dei comuni finalisti del concorso “Il Borgo dei Borghi 2018”, lanciato dal programma “Kilimangiaro”.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Borgo dei borghi 2018 - speciale Kilimangiaro con Camila Raznovich 1 aprile : In alternativa è possibile seguire la mtrasmissione in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Il Borgo dei borghi, le città in concorso quest'anno I borghi in gara quest'anno sono: Abruzzo,...