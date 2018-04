Igor | un anno dopo arriva il primo indennizzo per l' assassinio di Davide Fabbri

Caccia a Igor - lo Stato non ha pagato il conto degli hotel che hanno ospitato i corpi speciali : Durante la lunga (e infruttuosa) Caccia a Igor in Emilia Romagna i corpi speciali dello Stato alloggiavano in vari hotel e b&b della zona in cui si pensava si nascondesse il criminale. Il conto in alcuni...

Lazio-Bologna - Inzaghi : "Mi hanno detto di un rIgore non dato…" : Il tecnico biancoceleste attacca ancora il Var. Per il Bologna Gotti ha sostituito Donadoni: "Da qui alla fine togliamoci le paure di dosso"

Trump firma i dazi su acciaio e alluminio : entreranno in vIgore tra 15 giorni : Donald Trump ha firmato alla casa Bianca i dazi al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio importati. Presenti, tra gli altri, il vice presidente Mike Pence, i segretari al commercio Wilbur...

Trump firma i dazi su acciaio e alluminio : entreranno in vIgore tra 15 giorni : Donald Trump ha firmato alla casa Bianca i dazi al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio importati. Presenti, tra gli altri, il vice presidente Mike Pence, i segretari al commercio Wilbur...

Addio Gillo - ci mancheranno i tuoi «ghirIgori» - il tuo pensiero elegante : Ho incontrato Angelo Eugenio Dorfles detto Gillo in diverse occasioni ma non abbiamo parlato d’arte, solo di letteratura e antroposofia: per me che da ragazza avevo il mito della cultura mitteleuropea lui aveva un fascino magnetico, irresistibile. Era nato nella Trieste austroungarica e da adolescente aveva frequentato Italo Svevo e Umberto Saba, poi si era laureato in Medicina, specializzato in psichiatria, e a ventiquattro anni aveva seguito ...

I frIgoriferi fanno troppo rumore. Il sindaco silenzia un'attività del centro : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Il sindaco Pasqualino Piunti ha firmato un'ordinanza con la quale 'silenzia' un negozio del centro. Il tutto in seguito a rilevazioni effettuate, il 30 ottobre scorso, da un'...

Sarri replica a Donadoni : 'Il rIgore c'è - ma mi annoio a parlare degli arbitri' : Lo ha detto Maurizio Sarri ai microfoni di Rai Sport commentando il rigore concesso al Napoli per un intervento di Masina su Callejon, decisione molto contestata da Donadoni. 'Io penso che in questo ...