I musei aperti a Pasqua e Pasquetta

Pasqua e Pasquetta in Puglia - musei e monumenti aperti : ecco cosa visitare : Pasqua e Pasquetta fra arte, storia e cultura. Nonostante le difficoltà legate alla mancanza di personale, tanti musei, siti archeologici e palazzi storici aprono le porte a turisti e visitatori. ...

musei statali aperti a Pasqua e Pasquetta : Domenica 1 e lunedì 2 aprile in occasione delle festività di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo i principali Musei, parchi archeologici, monumenti e luoghi della cultura statali resteranno aperti, rispettando il normale piano orario e tariffario che prevede, per la sola giornata di Pasqua, l’ingresso gratuito in occasione di #domenicalmuseo. E a Pasqua prende il via la campagna social dei Musei italiani per il mese di aprile dedicata ai fiori ...

Genova - musei aperti a Pasqua : Genova. In attesa dell'arrivo dei turisti, ma anche per i genovesi che resteranno in città, musei civici aperti a Genova, nelle giornate festive di domenica 1 e lunedì 2 aprile. Non solo, da venerdì ...

musei aperti a Cremona per le feste : ... Edoardo Boncinelli, Ciclo di conferenze aperte alla cittadinanza , dal 27 ottobre 2017 al 19 maggio 2018, Venerdì 20 Aprile 2018 Tra Scienza e Fantascienza 2017-2018 CAMBIAMENTI CLIMATICI Info: http:...

Pasqua : a Venezia tutti i musei aperti e al via l'orario estivo (3) : (AdnKronos) - Nuovi orari anche per le altre sedi: da Ca’ Rezzonico (10 – 18, chiuso il martedì, chiusura biglietteria un’ora prima), con la sua celebre collezione di arte settecentesca Veneziana, comprendente artisti del calibro di Canaletto, Tiepolo, Longhi e Guardi e il suo splendido giardino, al

Pasqua : a Venezia tutti i musei aperti e al via l'orario estivo (2) : (AdnKronos) - Saranno poi aperti dalle 10 alle 18 - eccezionalmente anche il lunedì di Pasquetta - i musei di Ca’ Pesaro, con il rinnovato layout della collezione permanente, comprendente la raccolta Carraro e la Sonnabend Collection, che presenta opere di grandi protagonisti dell’arte dal secondo ‘