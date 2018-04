rockol

: I Killing Joke annunciano il tour mondiale per il quarantesimo anniversario della band. Una data anche a Milano… - Wradioitaliane : I Killing Joke annunciano il tour mondiale per il quarantesimo anniversario della band. Una data anche a Milano… - 24Reporter24 : News: (I Killing Joke annunciano il tour mondiale per il quarantesimo anniversario della band. Una data anche a Mil… -

(Di domenica 1 aprile 2018) Il"Laugh At Your Peril" inizia a settembre con una serie di spettacoli nel Nord America. Ulteriori date sono previste in Europa e nel Regno Unito a partire da metà ottobre. È prevista anche una ...