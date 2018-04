I festival di musica più belli di quest’estate | in Europa

I migliori festival musicali d’Europa dell’estate 2018 : Sebbene la primavera quest’anno sia un po’ capricciosa, una cosa è certa: è la stagione che precede l’estate, che arriverà, con tutti gli eventi a lui correlati. È proprio la stagione estiva, il periodo più adatto ai grandi festival musicali, con palchi montati in aree come parchi, su isole, vicino a laghi e mari. A partire da fine maggio fino alla fine di agosto, sono in programma già una ventina di festival in Europa, dai più ...

"Fantasy" : svelato il programma del festival di circo contemporaneo - arte di strada e musica : Gli spettacoli e i corsi si terranno anche in caso di maltempo. I posti per corsi e gli spettacoli sotto al tendone sono limitati, è consigliato prenotare al: 338 9832476 Gli spettacoli sono adatti a ...

Sanremo Young : chi ha vinto il festival ‘mini’. Dodici giovani talenti in gara e tanta musica per il festival condotto da Antonella Clerici : ecco chi si è portato a casa l’ambito premi : Una bellissima finale quella di ”Sanremo Young”, il festival in versione ‘mini’ che ha visto salire sul palco 12 giovanissimi talenti della musica italiana. Una serata ricca di esibizioni e di ospiti. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la siciliana Elena Manuele. La quindicenne frequenta il secondo anno del liceo linguistico. Altra grande passione che affianca il canto è il ballo: Elena inizia a studiare ...

Il MEI assegna la targa a Lo Stato sociale per aver rappresentato la musica indipendente al festival di Sanremo : ALL MUSIC NEWS Il MEI assegna la targa a Lo Stato sociale per aver rappresentato la musica indipendente al Festival di Sanremo L’edizione 2018 del Festival di Sanremo ha tra i suoi concorrenti Big i bolognesi de Lo Stato sociale, una band che arriva da un originale percorso indipendente che rappresenta la piena maturità di tale scena, oggi pilastro fondante della kermesse dei fiori degli ultimi anni. Sono circa la metà infatti quest’anno gli ...

Cosenza : Levante apre il festival 'Fatti di Musica' con la tappa del suo tour : Unanime il giudizio di pubblico e critica: spettacoli live strepitosi e pieni di energia, voce straordinaria, grande carisma e presenza di palcoscenico. Levante , secondo molti, è l'unica artista ...

Trieste presenta il festival di Musica per bambini : Sabato 21 aprile all'Immaginario Scientifico i più grandi , dai 7 anni, sono invitati fuori per la Notte Immaginaria - Il suono della scienza: niente genitori, solo bambini e sacchi a pelo, fuori per ...

Druidi - riti celtici - guerra e musica folk : alla Fiera di Genova il festival irlandese : Un week end nel corso del quale sarà possibile visitare un vero e proprio villaggio celtico , allestito negli spazi della Fiera, assistere a spettacoli folkloristici, workshop didattici, laboratori ...

festival dell'edilizia leggera - ultimo giorno di eventi in fiera Colori - decori e novità per la casa con musica e spettacoli : ... toccando argomenti come il risparmio energetico, la costruzione a secco e il risanamento edilizio; il tutto condito da spettacoli di grandi attrattiva. Fra le ultime tendenze la carta da parati che ...

La finale del festival Show 2018 cambia location : ecco dove si terrà l’evento musicale dell’estate : Dopo quattro anni nella storica location dell'Arena di Verona, la finale del Festival Show 2018 cambia palco! Non sarà più la suggestiva cornice veronese ad ospitare la finale del Festival musicale itinerante dell'estate, organizzata dalle Radio Birikina e Bellla e Monella. Sul palco del Festival estivo, tutti i successi e i tormentoni dell'anno, per aggiudicarsi il titolo di super hit dell'estate. Da quattro anni a questa parte, la ...

Arriva a Monza il Tomorrowland - il celebre festival di musica elettronica : Una novità di non poco conto che spezza la rigida consuetudine che forse non sarà apprezzata dai puristi, ma che potrebbe avvicinare al mondo di Tomorrowland nuovi appassionati ascoltatori.

Teatro - cinema e musica : parata di stelle al festival Mann : Un giorno in più di concerti e spettacoli, cento ospiti, appuntamenti su fasce orarie di mattina, pomeriggio e sera , solo questi ultimi a pagamento, e a prezzi accessibili, . Una volta nei musei si entrava in silenzio, ora c'è il ...

Tomorrowland - il festival della musica dance ed elettronica sarà al Parco di Monza : è la prima volta in Italia : L’Italia è per la prima volta tra le magnifiche sette nazioni che sabato 28 luglio ospiteranno Tomorrowland, il più grande festival della musica dance ed elettronica. A far da cornice all’evento sarà il Parco di Monza, che l’estate scorsa ha ospitato gli I-Days: sul palco si alterneranno diversi dj di fama internazionale e numerosi collegamenti in diretta streaming con l’esibizione principale in Belgio, dalle 16 fino alle 3 di ...

“Mi sono così pentito…”. Il rimorso di Fabrizio Moro dopo il festival di Sanremo. Il cantante ne parla finalmente - raccontando il suo dolore : “È stata colpa della musica” : Una vittoria un po’ sofferta, ma assolutamente guadagnata. Fabrizio Moro ed Ermal Meta si sono aggiudicati la vittoria con la canzone Non mi avete fatto niente, dopo le polemiche che hanno fatto sobbalzare pubblico e vertici Rai. “Undici anni fa vinsi il Festival con Pensa e dedicai la vittoria a mio padre, oggi la dedico a mio figlio, Libero, che mi guarda a casa” ha dichiarato a caldo Moro. Libero è il primogenito di Moro, nato ...