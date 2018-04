I dolcificanti predispongono al diabete

Blastingnews

(Di domenica 1 aprile 2018) Gli edulcoranti, o, sono sostanze utilizzate per addolcire i cibi o i farmaci e possono trovarsi in natura o essere di origine sintetica. Sono dei veri e propri additivi alimentari, dal momento che non sono contenuti nel cibo, e devono essere strettamente controllati ai fini del dosaggio, anche perché esistono forti dubbi sulla loro sicurezza. Erano già sospettati di essere potenzialmente carcinogeni ed ora sembra che abbiano un ruolo attivo nell'insorgenza del. Alcuni di essi, come il Sucralosio, favoriscono la concentrazione di zuccheri, che, negli individui obesi, provoca delle vere e proprie patologie. Una ricerca portata avanti dall'Università George Washington in USA, e resa pubblica durante il convegno annuale degli endocrinologi a Chicago, mostra come un consumo diipocalorici possa determinare disfunzioni metaboliche e condurre al ...