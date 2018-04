I 5 Stelle scesi sulla terra

ilgiornale

(Di domenica 1 aprile 2018) Il primo tempo della partita post elettorale finisce in parità. C'è stata molta tattica e pochi guizzi, nessuno ha voluto rischiare di pregiudicare il risultato. Ora l'intervallo pasquale, poi il secondo tempo con l'inizio delle consultazioni al Quirinale. Ma non è detto che la partita finisca al novantesimo e già in molti prevedono la necessità dei supplementari e dei calci di rigore per decidere chi, e con chi, andrà a Palazzo Chigi. Quello visto fino ad ora permette comunque di tirare un primo bilancio.Primo. I Cinquehanno preso atto che in democrazia si comanda, a differenza di quanto sostenuto in campagna elettorale, con il 51 per cento. E avendo preso solo il 32, se vogliono andare al governo devono allearsi con uno o più dei tanti nemici storici. Più precisamente ne ha preso atto il gruppo dirigente, non la base elettorale che ancora dice di essere indignata alla sola idea ...