Hamsik come Bruscolotti | ' Ma che delusione con il Sassuolo'

Napoli-Roma - orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni. Dubbio Hamsik per Sarri - tornano Florenzi e Dzeko dal 1' tra i giallorossi : Sabato 3 marzo alle ore 20.45, lo stadio San Paolo sarà teatro della super sfida della 27ª giornata di Serie A tra il Napoli capolista e la Roma. Reduce dal primato (storico) di 10 vittorie consecutive, la formazione di Maurizio Sarri se la vedrà contro i giallorossi, desiderosi di riscatto dopo il ko interno contro il Milan. I partenopei cercheranno di sfruttare le potenzialità eccezionali del proprio attacco al cospetto di una compagine non ...

Napoli - Zielinski : 'Non siamo lontani dal sogno scudetto - ora 12 finali. E io vorrei essere come Hamsik' : Un apporto fondamentale in una stagione che sta vedendo il Napoli fare cose straordinarie in campionato. Tra gli uomini più in forma in casa azzurra c'è Piotr Zielinski, ritenuto da Maurizio Sarri una ...

Napoli - Zielinski/ "Più che come Kevin de Bruyne vorrei diventare come Marek Hamsik" : Napoli, Zielinski: il calciatore polacco ha confessato di ispirarsi più al suo capitano Marek Hamsik che a Kevin de Bruyne che qualcuno ha scomodato per un paragone al momento azzardato.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 17:22:00 GMT)

Fifa 18 : attivate le sfide creazione rosa della Serie A e della MLS. Hamsik e Giovinco come premi finali : EA Sports ha attivato nella serata del 5 gennaiole sfide creazione rosa di due nuovi campionati, la Serie A (Calcio A in Fifa 18) e la MLS, Major League Soccer, il massimo campionato nordamericano con i club di USA e Canada I premi finali che si ottengono per il completamento di ciascuno dei gruppi di sfide sono […] L'articolo Fifa 18: attivate le sfide creazione rosa della Serie A e della MLS. Hamsik e Giovinco come premi finali sembra ...