Grossa frana sulla Statale della Val Vigezzo tra il Piemonte e la Svizzera | morti 2

(Di domenica 1 aprile 2018) Tragedia nella Val d'Ossola, al confine tra Italia e: un'auto è stata travolta da unanel pomeriggio di Pasqua ed è finita in un dirupo.i due occupanti, un uomo e una donna svizzericinquantina. Laha investito la strada337valle, nei pressi di una frazione del Comune di Re (Verbano-Cusio-Ossola), Meis, poco distante dal confine di Ponte Ribellasca.Non c'è stato scampo per la coppia rimasta intrappolata nell'auto, sepolta sotto i sassi. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, ambulanze, mezzi delle forze dell'ordine e unità cinofile.I massi hanno ostruito pure la linea ferroviaria sottostante, su cui fortunatamente in quel momento non stava passando alcun treno. E' stato però necessario bloccare il collegamento internazionale tra Domodossola e Locarno, sia ...