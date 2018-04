Governo | Lega-M5s | si tratta per ridurre le distanze

Sondaggi Pagnoncelli 31/3 : italiani preferiscono Governo M5S - Lega Video : A quasi un mese dalle elezioni politiche del 4 marzo, e a poche ore dall’inizio delle consultazioni del presidente della Repubblica con le varie forze politiche, il Corriere della Sera pubblica gli ultimi Sondaggi [ Video ] sulle preferenze degli italiani . Secondo la rilevazione compiuta dal Sondaggi sta Nando Pagnoncelli , i due partiti usciti vincitori dalle urne, #M5S e # Lega , sono in continua crescita, seppur moderata. Stabili o in leggero calo, ...

Pensioni - si spera nel nuovo Governo : M5s-Lega trattano - le novità Video : Ancora d’accordo sulla riforma # Pensioni , ma Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembra stiano trovando difficolta' a trovare un’intesa per il governo . Stop legge Fornero, riduzione delle tasse, una politica più severa contro l’immigrazione irregolare: questi alcuni dei temi che in questi giorni di confronto verso la formazione del nuovo governo hanno unito il Movimento 5 stelle e la Lega. Sulla riforma Pensioni , peraltro, il programma proposte agli ...

SALVINI E BERLUSCONI - TENSIONE NEL CENTRODESTRA/ Governo Lega M5S? Le telefonate diventano "roventi" : SALVINI , "faccio un fioretto, smetto di fumare": la promessa del leader della Lega . Questo è il regalo di compleanno per il figlio Federico di 15 anni. Poi la battuta sul Governo ...

Sondaggi - M5s e Lega crescono ancora/ Governo - alleanza Salvini-Di Maio : il 58% degli elettori ci sperano : Sondaggi , Governo M5s- Lega : la maggior parte degli italiani sembra convinta che alla fine si riuscirà a trovare l'intesa per la formazione di un nuovo Governo . Le indicazioni di voto.

Salvini sfida Di Maio : "Vediamo se M5S è solo chiacchiere"/ Lega apre per il Governo : è l'ora della verità : Salvini , "faccio un fioretto, smetto di fumare": la promessa del leader della Lega . Questo è il regalo di compleanno per il figlio Federico di 15 anni. Poi la battuta sul Governo ...

Salvini "vertice Di Maio dopo Pasqua su programma Centrodestra"/ Leader Lega su Fb : " Governo con M5s si fa?" : " Lega , dov'è il tesoro?". Salvini querela l'Espresso. E apre a M5S e Di Maio per il reddito di cittadinanza, mentre i pentastellati aprono al flat tax. Le ultime notizie

Governo - fughe e retromarce tra Lega e M5s : “Reddito cittadinanza? Sì - a tempo” - “Dialogo - ma l’unico premier è Di Maio” : Se il reddito di cittadinanza fosse temporaneo, non ci sarebbero pregiudiziali. Ma si parte dal programma di centrodestra. Avanti col dialogo con tutti sui temi. Ma il candidato alla presidenza del Consiglio resta solo Luigi Di Maio. Un passo avanti e uno indietro, un cenno e un rifiuto, un’apertura e una retromarcia. La Lega e il M5s continuano a guardarsi da lontano. Puntellando le proprie certezze, tentando di costruire almeno un ...

Marine Le Pen 'benedice' l'ipotesi di un Governo targato Lega e M5s : 'Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta' : Madame Le Pen, cosa significa per lei il successo in Italia della Lega, un partito che è vostro alleato in Europa e con il quale condividete tante battaglie e tanti valori politici? Rappresenta una ...