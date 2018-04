Google e il pesce d' aprile Wally su Maps è lo scherzo divertente di Pasqua

Pesce d'aprile 2018 - lo scherzo di Google : Il motore di ricerca 'prende in prestito' Wally, il personaggio per bambini, e lo fa cercare su Google Maps Pesce d'aprile , 10 idee per scherzi divertenti , e memorabili, Pesce d'aprile , gli scherzi ...

Pesce d’aprile 2018 di Google : cercate Wally su Google Maps! : Google ama gli scherzi, e per il Pesce d’aprile 2018 attraverso Google Maps vi permetterà di cercare e trovare Wally, il personaggio per bambini dell’illustratore Martin Handford.Forse in Italia non sarà un personaggio particolarmente famoso, ma nel mondo Anglosassone Wally è un personaggio molto noto destinato ai più piccoli.Wally in Italia, è conosciuto col nome di Waldo negli USA e in Canada, ed è un ragazzo occhialuto con un ...