Roma - Di Francesco conta Gli uomini per il Barca il problema è Nainggolan : BOLOGNA - C'era chi sperava che Bologna rappresentasse un comodo avvicinamento al Camp Nou: una avversaria senza troppe pretese per risparmiare qualche titolare e tenere Inter e Lazio a distanza. E ...

Uomini e Donne - Alex MiGliorini : "Ritorno di fiamma con Alessandro? Ci spero" : Alex Migliorini, sulle pagine del settimanale Vero, in edicola questa settimana, rompe finalmente il silenzio attorno ala fine della relazione con Alessandro D'Amico, conosciuto all'interno di Uomini e Donne. Il parrucchiere, adesso, sta riorganizzando la propria vita tra Milano e Verona: Ho difeso subito Alessandro: non mi andava che continuassero ad attaccarlo, ad accusarlo di essere stato finto nei suoi confronti. Non credo che sia ...

Uomini e Donne/ Alex MiGliorini e Alessandro D'Amico come Claudio e Mario? "Mai dire mai" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Alex Migliorini dopo la rottura con Alessandro D'Amico confessa di aver vissuto un brutto periodo ma: "Ritorno di fiamma? Mai dire mai..."(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Ricchezza - donne ancora molto distanti daGli uomini : MILANO - Gli uomini sono ancora molto più ricchi delle donne. È quanto mette in evidenza uno studio di Giovanni D'Alessio, del servizio studi Banca d'Italia gli uomini hanno una Ricchezza netta ...

‘Dovresti vergognarti’ - quello che Gli uomini dicono alle donne : C’è un momento rivelatore alla fine di una lunga riflessione in cui si arriva alla conclusione che uno più uno fa due, che A porta a B e che una parabola, prima o poi, incontra un punto fisso. È il momento in cui si individua un comune denominatore che ha un significato e suggerisce un agire collettivo. Non una regola applicabile universalmente, ma abbastanza vasta e potente da abbracciarne tanti, in grado di riconoscere un modus operandi ...

“Gli attacchi di Tina? Ecco perché non reagisco mai”. Gemma si svela. Addirittura torte in faccia e gavettoni a Uomini e Donne - ma lei - la dama - resta sempre impassibile. C’è un motivo - però : Più che il Trono Over sembra che ultimamente a Uomini e Donne vada in scena il Tina e Gemma show. Opinionista storica (di recente pure tronista) la prima, dama per eccellenza la seconda, non c’è puntata in cui non si assista a litigi furiosi e prese in giro. Con gavettoni e torte in faccia inclusi. La scena della torta è stata imbarazzante sul serio. Risate, ma nemmeno troppe. Il pubblico, ormai, sembra stanco di queste continue ...

ANNA FALCHI/ Scandalo molestie : "non lamentiamoci se non ci sono più Gli uomini di una volta" : ANNA FALCHI, intervistata dal settimanale Spy, ha parlato del suo nuovo programma di cucina a Telenorba. La sua vita tra amore, televisione e qualche frecciatina alle colleghe.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:30:00 GMT)

Gli ostetrici - Gli uomini che fanno nascere i bambini : Un mondo in cui stiamo entrando in punta di piedi', e della neonata Società scientifica italiana di Scienze ostetrico-ginecologico-neonatali , Sisong, . 'Alcuni lavorano sul territorio nei consultori,...

Uomini e Donne/ Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano : dettaGli e indiscrezioni (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico: Clarissa Marchese e Federico Gregucci dopo la proposta di nozze social hanno una data per il matrimonio... i dettagli.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Sossio Aruta/ Uomini e donne - tra una polemica e un bacio - arriva un altro scoGlio? : Sossio Aruta si diletta nel Trono Over di Uomini e donne tra sfilate, balli e qualche litigio. Ma il suo futuro nel programma è in discussione?(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nicolò Brigante sceGlie Marta : le prove parlano chiaro! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono classico. Nicolò Brigante sceglie Marta Pasqualato? Brutte notizie per Virginia Stablum: gli ultimi indizi parlano chiaro(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 07:35:00 GMT)

Sette pensioni su 10 sotto i mille euro. Le donne più penalizzate rispetto aGli uomini : ROMA - Le pensioni private erogate dall'Inps vigenti nel 2018 sono 17,88 milioni, di queste 12,8 milioni, ovvero il 70,8%, sono inferiori a 1.000 euro. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sulle ...

Uomini e Donne : Teresanna PuGliese torna a parlare di Francesco Monte e Cecilia Rodriguez : Uomini e Donne, parla Teressanna Pugliese: la mia storia con Francesco Monte dopo la scelta e Cecilia Rodriguez Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Teressana Pugliese torna a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. Corteggiatrice prima e tronista poi, la napoletana ha avuto inizialmente un percorso travagliato in televisione. Nel date show di […] L'articolo Uomini e Donne: Teresanna Pugliese torna a parlare di Francesco Monte e ...

In Italia 7 pensioni su 10 sotto i mille euro. Le donne più penalizzate rispetto aGli uomini : Le pensioni private erogate dall'Inps vigenti nel 2018 sono 17,88 milioni: di queste 12,8 milioni, ovvero il 70,8%, sono inferiori a 1.000 euro. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sulle pensioni, secondo il quale la percentuale delle pensioni fino a mille euro arriva all'86,6% per le donne.Il dato non tiene conto delle pensioni pubbliche (con la media di importo molto più alta) e di quelle dello spettacolo. Bisogna ricordare che si tratta ...