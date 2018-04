Giro delle Fiandre | trionfa l' olandese Terpstra

Giro delle Fiandre - trionfa Terpstra : Più staccati il campione del mondo Peter Sagan , uno di favoriti, giunto sesto, e Vincenzo Nibali , che dopo l'exploit alla Sanremo era a sua volta accreditato ma è giunto oltre il decimo posto. ...

Giro delle Fiandre 2018 - Vincenzo Nibali corre da protagonista : l’attacco da Campione e un futuro sui muri. Si può tornare per vincere! : Esame superato. Vincenzo Nibali può ritenersi soddisfatto per come ha corso il primo Giro delle Fiandre della sua carriera: lo Squalo ha debuttato oggi sui muri del Belgio, nel tempio del ciclismo è riuscito a essere protagonista e a destare un’ottima impressione. Non è facile interpretare al meglio la Ronde quando non si hanno precedenti, non è semplice leggere al meglio le dinamiche di una gara estremamente particolare e complicata, non ...

Giro delle Fiandre 2018 : Niki Terpstra riporta la Ronde in Olanda e completa la doppietta con la Roubaix : Gioia per la Quick-Step Floors, gioia per Niki Terpstra: il Giro delle Fiandre 2018 parla olandese, con il secondo successo in una Monumento della sua carriera. Ma è anche il successo del Belgio e della sua squadra simbolo, che ha vinto anche grazie alla superiorità numerica, con Terpstra che si è lanciato in un lungo assolo a 25 chilometri dalla conclusione, riprendendo gli attaccanti che si erano avvantaggiati in precedenza per involarsi verso ...

Albo d’oro Giro delle Fiandre : Niki Terpstra vince per la prima volta - Olanda in trionfo : Niki Terpstra ha vinto il Giro delle Fiandre 2018. L’olandese si è imposto alla Ronde per la prima volta in carriera. Di seguito l’Albo d’oro della Classica Monumento che si corre in questa regione del Belgio. Rider Team 1913 Paul Deman (BEL) Automoto–Continental 1914 Marcel Buysse (BEL) Alcyon–Soly 1915–1918 No race 1919 Henri van Lerberghe (BEL) – 1920 Jules Van Hevel (BEL) – 1921 René ...

