Giro delle Fiandre 2018 : Gianni Moscon e Matteo Trentin respinti dai muri della Ronde - per vincere serve di più : Gianni Moscon e Matteo Trentin sono stati respinti dai muri del Giro delle Fiandre 2018. I nostri due uomini di punta, insieme a Vincenzo Nibali, sono rimasti nel gruppo di testa fino agli ultimi 30 chilometri poi purtroppo non sono riusciti a cambiare il ritmo e a tenere il passo dei rivali. La Ronde non ha premiato gli sforzi dei due Trentini, presentatisi al via con tante ambizioni ma purtroppo incapaci di essere presenti nel momento in cui ...

Giro delle Fiandre - le accuse di Peter Sagan alle altre squadre : Ancora una volta Peter Sagan è uscito tra i grandi delusi di una classica monumento in cui era entrato tra i favoriti principali. Il fuoriclasse slovacco della Bora ha concluso solo al sesto posto il Giro delle Fiandre, ingabbiato dalla supremazia della Quickstep che ha lanciato all’attacco Niki Terpstra. Il tentativo di riaprire la corsa sul Paterberg non è riuscito a Sagan e il Campione del Mondo si è dovuto così accontentare di un sesto ...

Giro delle Fiandre 2018 : Peter Sagan - ennesima sconfitta da favorito. Decisive squadra - gambe o tattica? : Quando ti chiami Peter Sagan sei stato scelto dal destino per essere costretto a vincere. E quando non vinci l’ennesima monumento non possono che addensarsi le nubi. Fuori forma, squadra inadeguata, scelte tattiche infelici: tutti potenziali motivi per un sesto posto finale che aggiunge poco o nulla alla sua carriera proprio nell’unica Monumento in cui è riuscito ad imporsi, il Giro delle Fiandre. E parlando di un atleta e di un ...

Giro delle Fiandre - Nibali sfinito al traguardo : 'sembrava di essere in una lavatrice' : Vincenzo Nibali e le sensazioni al termine del suo primo Giro delle Fiandre: il messinese della Bahrain Merida sfinito al traguardo E' Niki Terpstra il vincitore della 102ª edizione del Giro delle ...

Giro delle Fiandre 2018 : le pagelle. Niki Terpstra monumentale - Pedersen sorprende - Moscon delude - Nibali protagonista : Il Giro delle Fiandre torna a parlare olandese 32 anni dopo grazie ad uno straordinario Niki Terpstra che conquista in solitaria l’edizione numero 102. Il podio viene completato dal danese Mads Pedersen e dal belga Philippe Gilbert. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti di giornata, con le pagelle del Giro delle Fiandre. Niki Terpstra 10: fa sua la seconda Classica Monumento della carriera con un’azione in solitaria d’altri tempi e ...

VIDEO Gli highlights del Giro delle Fiandre : l’attacco di Vincenzo Nibali - la vittoria di Niki Terpstra - i momenti clou : Il Giro delle Fiandre 2018 ha regalato grandi emozioni. vittoria dell’olandese Niki Terpstra, bravo a rispondere a Vincenzo Nibali e a contrattaccare, controllando poi nel finale ed evitando il rientro del gruppo dei big tra cui un deludente Peter Sagan. Di seguito il VIDEO con gli highlights del Giro delle Fiandre 2018, per rivivere tutti i momenti più importanti tra cui anche il tentativo dello Squalo. (foto ...

Giro delle Fiandre 2018 – Vincenzo Nibali : “Ero dentro una lavatrice”. Niki Terpstra : “Roubaix e Fiandre - un sogno” : Niki Terpstra ha vinto il Giro delle Fiandre 2018 grazie a una bella azione spronata dall’eccezionale attacco di Vincenzo Nibali, anche oggi grande protagonista in corsa. Ha deluso invece Peter Sagan, grande favorito della vigilia. Queste le dichiarazioni che i protagonisti di giornata hanno rilasciato alla Gazzetta dello Sport. Niki Terpstra: “E’ un sogno per me. Vincere Roubaix e Fiandre… queste due corse, è qualcosa di ...