Gaza | Netanyahu a Erdogan | non accettiamo lezioni

Israele - Netanyahu elogia soldati dopo i sanguinosi scontri di Gaza : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato con i soldati per aver "sorvegliato le frontiere del Paese" durante le sanguinose proteste di venerdì alla frontiera con la Striscia ...

Israele - Netanyahu elogia soldati dopo i sanguinosi scontri di Gaza : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato con i soldati per aver "sorvegliato le frontiere del Paese" durante le sanguinose proteste di venerdì alla frontiera con la Striscia di Gaza in cui sono morti 16 palestinesi. "Bravi ai nostri soldati", ha scritto in un comunicato. "Israele agisce con vigore e determinazione per proteggere la sua sovranità e la sicurezza dei suoi cittadini", ha aggiunto.

Gaza - migliaia ai funerali dopo gli scontri al confine. Netanyahu elogia soldati : A lui ha fatto eco l'Alta rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini, la quale ha affermato che "l'uso di munizioni vere dovrebbe essere oggetto di un'indagine indipendente e ...

Gaza : Netanyahu - Israele protegge la sua sovranità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Netanyahu - fondi Gaza usati per tunnel : "E' arrivato il momento che la comunità internazionale realizzi che i fondi di assistenza per Gaza vengono sepolti sotto terra". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu dopo la scoperta e la ...

Netanyahu : fondi a Gaza usati per tunnel : "La nostra politica è quella di entrare in azione contro ogni tentativo di attaccarci e di eliminare sistematicamente le infrastrutture terroristiche dei tunnel. E così continueremo", ha aggiunto ...

Netanyahu - fondi per Gaza usati per tunnel : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Israele - Netanyahu : 'Fondi per Gaza vengono usati per tunnel Hamas' : "E' arrivato il momento che la comunità internazionale realizzi che i fondi di assistenza per Gaza vengono sepolti sotto terra", cioè utilizzati per costruire tunnel. Lo ha detto il premier israeliano ...