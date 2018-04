Gaza | Israele dice no alla commissione d’inchiesta indipendente | “Protesta dei

Nuovi scontri a Gaza. Da Israele no a commissione d inchiesta. Erdogan 'Netanyahu terrorista' : 'L'esercito più morale del mondo non accetterà lezioni da qualcuno che per anni ha bombardato indiscriminatamente popolazioni civili', ha detto Netanyahu riferendosi alla guerra delle Forze armate ...

Israele - Netanyahu elogia soldati dopo i sanguinosi scontri di Gaza : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato con i soldati per aver "sorvegliato le frontiere del Paese" durante le sanguinose proteste di venerdì alla frontiera con la Striscia di Gaza in cui sono morti 16 palestinesi. "Bravi ai nostri soldati", ha scritto in un comunicato. "Israele agisce con vigore e determinazione per proteggere la sua sovranità e la sicurezza dei suoi cittadini", ha aggiunto.

Gaza - ancora tensione con Israele dopo gli scontri di ieri - : Nel giorno dei funerali delle vittime degli scontri del 30 marzo , i palestinesi si preparano a nuove proteste. L'esercito di Tel Aviv ha fatto sapere che, se non cesseranno le violenze, ci saranno ...