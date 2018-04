: Nuovi scontri a Gaza. Da Israele no a commissione d'inchiesta. Erdogan: 'Netanyahu terrorista' [news aggiornata all… - repubblica : Nuovi scontri a Gaza. Da Israele no a commissione d'inchiesta. Erdogan: 'Netanyahu terrorista' [news aggiornata all… - Mr_Sharif : RT @repubblica: Nuovi scontri a Gaza. Da Israele no a commissione d'inchiesta. Erdogan: 'Netanyahu terrorista' [news aggiornata alle 15:28]… - WSmithmedia_F : @repubblica Erdogan e i suoi amici palestinesi sono i soli veri terroristi. I nemici dell'occidente e della democra… -

Il presidente turco Recep Tayyipha accusato il premier israeliano Benjamindi essere "un" e "un", in riferimento ai violenti scontri nel territorio di. Poco primaaveva affermato di non "accettare lezioni morali da qualcuno che per anni ha bombardato indiscriminatamente popolazioni civili". Sabatoaveva altresì definito "disumano" l'attacco israelianoi palestinesi.(Di domenica 1 aprile 2018)