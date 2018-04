Furore | settima puntata su Canale 5 | anticipazioni domenica 1 aprile 2018

Furore 2 - settima e penultima puntata : un’amara vendetta! : Nella settima e penultima puntata della fiction Furore 2 vedremo Giovanna lasciare Lido Ligure per amore di Franco e Giuseppina pianificare la sua perfida vendetta contro Saro e Marisella… La seconda stagione dell’amata fiction Mediaset giunge alla sua settima puntata e penultima puntata : manca pochissimo al finale di stagione e i fan della fiction sono sempre più ansiosi di scoprire se ci sarà un lieto fine per tutti ...

Furore CAPITOLO SECONDO - anticipazioni settima puntata di domenica 1° aprile 2018 : anticipazioni settima puntata della fiction FURORE CAPITOLO SECONDO, in onda domenica 1 aprile 2018 in prima serata su Canale 5. Nella puntata di FURORE 2 in onda la sera di Pasqua, la paura di perdere suo figlio porterà Osvaldo Calligaris (Remo Girone) ad un esame di coscienza dalle conseguenze molto pericolose… Giuseppina (Clotilde Esposito) decide di mettere in scena la sua vendetta, distruggendo la felicità di Saro (Massimiliano Morra) ...