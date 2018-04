Freccero | Alleanza contro i big della Rete Le due emittenti alla guerra

lastampa

: @nonelarena Freccero continui a spingere in ogni trasmissione per l’ alleanza PD - 5*. Pensa ai tuoi idoli e lascia… - ManaraPaolo : @nonelarena Freccero continui a spingere in ogni trasmissione per l’ alleanza PD - 5*. Pensa ai tuoi idoli e lascia… - agiliberti51 : RT @marcelito60: ????#freccero onnipresente, a #Mezzorainpiu spinge per alleanza PD #M5S, a #cartabianca esalta virtù di un possibile accordo… - Amaro57024721 : RT @marcelito60: ????#freccero onnipresente, a #Mezzorainpiu spinge per alleanza PD #M5S, a #cartabianca esalta virtù di un possibile accordo… -

(Di domenica 1 aprile 2018) 'Vivendi perde l'occasione di fare una tv europea' Una grandemondiale sta per scoppiare, ladell'industria dell'immaginario. Sky e Mediaset hanno appena siglato un accordo per non farsi ...