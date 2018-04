“Franco Terlizzi è stato cacciato” Clamoroso all’Isola dei Famosi Altro che motivi di

caffeinamagazine

: Un nuovo evento spezza i precari equilibri sull’#Isola: Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare il gioco. - IsolaDeiFamosi : Un nuovo evento spezza i precari equilibri sull’#Isola: Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare il gioco. - OfficinaCrima : #Isola, il motivo dell'abbandono di Franco Terlizzi - Nomination e sondaggio eliminato - PuledrinaRoma : RT @Manuel_Real_Off: •LA FURIOSISSIMA LITE TRA AMAURYS PEREZ E FRANCO TERLIZZI• #isola -

(Di domenica 1 aprile 2018) Se c’è qualcosa che davvero non è mancato a questa edizione numero 13 de L’Isola dei, già di per sé ricca di siparietti sopra le righe, nudità in bella mostra e accesi scontri tra i concorrenti, sono i colpi di scena. L’ultimo in ordine prettamente cronologico, dopo un elenco lunghissimo che spazia dal canna-gate alle accuse di omofobia fino a malori vari e all’apparizione a tempo determinato di Valeria Marini tra le palme dell’Honduras, èl’addio anticipato di Franco, rimasto nella rosa dei naufraghi ancora in gara a giocarsi la finale dopo tante eliminazioni decise dal televoto e che a gran sorpresa ha dato il forfait definitivo alla trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. Ad annunciarlo era stata la produzione del reality show, con un comunicato ufficiale dove senza troppi giri di parole si comunicava al pubblico la ...