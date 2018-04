Francia | sciopero treni 3 e 4 aprile

Francia - i ferrovieri sfidano Macron/ Sciopero - contestata la riforma del settore : "Tre mesi di agitazioni" : Maxi- Sciopero in Francia contro Macron : i ferrovieri e gli statali contestano la riforma del settore che prevede l'abolizione dello Statuto dei Lavoratori e annunciano tre mesi di agitazioni(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 16:49:00 GMT)

Francia : piegheremo Macron - ferrovieri annunciano un maxisciopero