Francesco celebra la Messa di Pasqua Blocchi e file | piazza San Pietro blindata

Francesco celebra la Messa di Pasqua : Alla basilica di San Pietro in Vaticano, la santa Messa della domenica di Pasqua celebrata da Papa Francesco. Nelle strade della capitale sono al lavoro diecimila agenti. Video sorveglianza 24 ore su 24

Pasqua - Papa Francesco celebra la veglia nella notte santa. FOTO : Pasqua, Papa Francesco celebra la veglia nella notte santa. FOTO Terra Santa, giovani e lavoro nelle preghiere del pontefice a San Pietro. Tra i battezzati, c'è anche il migrante nigeriano John Ogah che, lo scorso settembre, disarmò un rapinatore armato di machete Parole chiave: ...

Papa Francesco celebra la Pasqua : "E' la festa più importante della fede". Battesimo per 8 adulti : Dopo la benedizione del fuoco, la processione e la messa. Tra i battezzati, anche un migrante eroe. 50mila fiori in piazza San Pietro per celebrare l'amicizia e l'amore

Oggi papa Francesco celebra passione e via crucis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

San Francesco di Sales (1567-1622) - patrono dei giornalisti - festeggiato in Vescovado - a Verona. Santa Messa - celebrata da S.E. il vescovo - ... : Nella cappella dedicata a San Carlo Borromeo (1538-1584), S.E. il vescovo ha celebrato la Santa Messa, ricordando come tale affascinante cappella sia stata ricavata dalla camera, in cui trascorreva la ...

Scicli - giornalisti celebrano San Francesco di Sales : Come ogni anno i giornalisti della provincia di Ragusa si incontrano a Scicli per celebrare il patrono nella Chiesa di san Michele

Matrimonio a sorpresa sull’aereo del Papa : Francesco celebra le nozze tra due assistenti di volo : E’ la prima volta che un Papa celebra delle nozze in aereo. Durante il volo da Santiago del Cile a Iquique, Papa Francesco ha infatti unito in Matrimonio uno steward e una hostess cileni della compagnia Latam. Carlo e Paula, 41 e 39 anni, convivevano già da tempo con due figli ed erano già sposati civilmente. Quando il Pontefice ha chiesto loro perché non si fossero sposati con Matrimonio religioso i due hanno spiegato che è stato per via ...