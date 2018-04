: RT @SkyTG24: Frana travolge auto in Piemonte: due morti - andyallnews : RT @SkyTG24: Frana travolge auto in Piemonte: due morti - SkyTG24 : Frana travolge auto in Piemonte: due morti - GiostraGiacomo : Frana sulla statale in Val Vigezzo travolge un'auto - Varese7Press (Comunicati Stampa) (Blog) -

Due persone sono morte per unacaduta sulla statale 337della Val Vigezzo, fra l', in provincia di Verbano-Cusio-, e la Svizzera. Entrambe erano su un'mobile,colpita da massi e terra ed è finita in un dirupo. Un grosso sasso è precipitato anche sulla sottostante ferrovia Vigezzina (che collega Domoda Locarno), in quel momento non era attraversata da convogli. La linea è stata interrotta. Sul posto è stato trovato il documento di una donna svizzera: si presume che l'fosse appena entrata in Italia.(Di domenica 1 aprile 2018)