Frana schiaccia auto | 2 morti

Frana in Piemonte - automobili schiacciate da massi e terra : 2 morti : Due persone sono morte oggi per una Frana caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo, fra l'Ossola , Vco, e la Svizzera. Entrambe erano su un'automobile che è stata colpita da massi e terra . Un grosso ...

