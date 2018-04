Frana in val Vigezzo travolge un’auto Strade e ferrovia interrotte | due morti

Frana sulla Statale della Val Vigezzo - tra l’Ossola e Svizzera : due morti : Una grossa Frana è caduta nel pomeriggio di oggi, domenica 1° aprile, sulla strada Statale 337 della valle Vigezzo al confine tra l’Ossola e la Svizzera. Dalla prima ricostruzione è rimasta travolta un’auto, dove all’interno c’erano due persone che sono morte. ...

Maltempo nel Lecchese : Frana a Valmadrera - evacuate 3 famiglie : A causa del pericolo dovuto a una frana causata dalle ultime intense piogge, 3 famiglie (7 persone), sono state evacuate la scorsa notte a Valmadrera, alle porte di Lecco: lo smottamento si è verificato a monte di tre abitazioni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Le 7 persone sono state evacuate e trasferite in un albergo della zona. L'articolo Maltempo nel Lecchese: frana a Valmadrera, evacuate 3 famiglie sembra essere il primo su Meteo ...

Frana invade la strada - cinque famiglie isolate in Valmarecchia / VIDEO : Rimini, 11 marzo, 2018 " Frana a Libiano di Novafeltria , VIDEO , , dove cinque famiglie sono rimaste isolate. Lo smottamento era cominciato il 24 febbraio scorso e aveva invaso parte della strada, ...

Terremoto - ghiaccio e pioggia : Frana su strada a Vallo di Nera in provincia di Perugia : Una frana è stata segnalata sulla SP472 che collega Vallo di Nera e Muccifora, subito dopo il ponte sul fiume. “Intorno alla mezzanotte si sono staccati sassi e detriti che hanno investito la strada. Ad avvertirmi e’ stato un automobilista che si trovava a transitare in quel tratto di strada. Insieme ai carabinieri di Spoleto, ai vigili del fuoco di Norcia e a personale della provincia abbiamo raggiunto il luogo segnalato per ...

Maltempo Genova : Frana sulle alture di Voltri - si valuta l’evacuazione delle case : frana sulle alture di Voltri, a Genova, in via Acquasanta: il crollo, provocato dal Maltempo, ha reso inaccessibile la stazione ferroviaria. Sul posto i vigili del fuoco, in attesa dei geologi del Comune che verificheranno se le abitazioni vicine alla frana sono a rischio cedimento. Si valuta l’eventuale evacuazione degli edifici interessati. L'articolo Maltempo Genova: frana sulle alture di Voltri, si valuta l’evacuazione delle case ...

Maltempo Piemonte : Frana in Val di Lanzo - intervento di messa in sicurezza nei prossimi giorni : L’intervento di messa in sicurezza del muro che sovrasta la SP1 delle Valli di Lanzo in Comune di Traves, interessato da distacco di rocce, inizierà tra pochi giorni: il muro verrà imbragato mediante rete metallica e funi d’acciaio. Il tratto di strada interessato è attualmente regolato a senso unico alternato con semaforo, e lo sarà fino al termine dell’intervento, che dovrebbe concludersi entro la fine della prossima ...

Maltempo Biella : cade Frana - bloccato l’accesso alla diga della Valsessera : Una frana blocca l’accesso alla diga dell’Alta Valsessera, a Trivero (Biella): in corso i lavori per ripristinare il collegamento. I detriti dovranno essere eliminati in modo tale da rendere il transito accessibile anche ai mezzi utilizzati dai gestori dell’invaso. Il Comune di Trivero ed Edison hanno informato la Regione Piemonte. L'articolo Maltempo Biella: cade frana, bloccato l’accesso alla diga della Valsessera ...

Maltempo - Valle d’Aosta : chiusa per Frana la statale 26 tra Sarre e Saint-Pierre : Anas comunica che, a causa del cedimento di un muro in pietra prossimo alla carreggiata, la strada statale 26 ”della Valle d’Aosta” è temporaneamente chiusa al transito, in entrambe le direzioni di marcia, al km 108,600, tra i comuni di Sarre e Saint-Pierre in provincia di Aosta. Il traffico è temporaneamente deviato sulla Autostrada A5 e lungo la viabilità locale. Il tratto sarà riaperto alla circolazione mediante istituzione ...