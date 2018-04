Frana in Piemonte | automobili schiacciate da massi e terra | due morti

Piemonte - Frana sulla Statale 337 della Val Vigezzo : travolta un'auto - due morti :

Piemonte - automobile travolta da una Frana : morti due svizzeri : Due persone sono state uccise in Piemonte da una frana caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo, fra l'Ossola (Vco) e la Svizzera. Entrambe stavano viaggiando su un'automobile che è stata colpita da massi e terra. Un grosso sasso è precipitato anche sulla sottostante ferrovia Vigezzina (che collega Domodossola a Locarno), sulla quale in quel momento non stavano passando treni. La linea è stata interrotta.

Piemonte : chiuso il Tunnel di Tenda per Frana in territorio francese : Anas rende noto che, a causa di una frana in territorio francese, dalle ore 21 di oggi sarà chiuso al transito il Tunnel di Tenda, sulla SS20 ”del Colle di Tenda e di Valle Roja” dal km 108,700 al km 111,900 in provincia di Cuneo. La riapertura è prevista dalle ore 7 di domani, domenica 18 marzo, quando le Autorità francesi valuteranno le condizioni di sicurezza del versante sulla RD 6204 (prosecuzione statale 20). I percorsi ...

Maltempo Piemonte : neve e Frana - disagi alla viabilità nell’area del Tenda e del Colle della Maddalena : Anas rende noto che si è proceduto alla chiusura notturna del transito del Tunnel di Tenda causa neve sul versante francese: la galleria restera’ chiusa dalle 21 alle 6 fino a lunedi’ 26 febbraio. Lungo l’altro valico internazionale tra Cuneo e la Francia, al Colle della Maddalena, una frana lungo il versante francese ne ha provocato la chiusura temporanea per consentire i lavori di ripristino della sede stradale. L'articolo ...