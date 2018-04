FOTO | spettacolare flash mob di 80 danzatrici in viale Ceccarini | al via gli eventi di

Spettacolare alone solare nel cielo di Frosinone - ecco di cosa si tratta [FOTO] : L’immagine a corredo dell’articolo mostra uno Spettacolare alone solare osservato oggi nel cielo di Frosinone, ad Atina. Si tratta di un affascinante fenomeno causato dalla rifrazione della luce nei cristalli di ghiaccio presenti nell’atmosfera terrestre. I cristalli, presenti in un sottile strato di cirri, piegano la luce ad un angolo specifico come una lente. Poiché ogni cristallo ha una forma simile esagonale, la luce rifrange di ...