Formula 1 | Hamilton su Instagram annuncia il passaggio in MotoGP Ma è il 1° aprile

Formula 1 - Hamilton : 'Bahrain? Con il caldo le Ferrari vanno forte' : Il secondo posto è comunque un risultato positivo, abbiamo una grande macchina, siamo i campioni del mondo - ha aggiunto Hamilton - e, con un paio di aggiustamenti, possiamo vincere la prossima gara'.

Formula 1 in Australia. Vittoria Ferrari : Vettel primo davanti a Hamilton e Raikkonen : Il tedesco della Ferrari, terzo prima dei pit stop, ha tardato l'ingresso ai box fino al limite e, grazie al regime di safety car imposto a causa di una Haas ferma a lato pista, ha potuto superare Lewis Hamilton che sopraggiungeva sul rettilineo senza poter spingere al massimo

Formula 1 - TRIONFO FERRARI GP AUSTRALIA 2018/ Diretta gara : ha vinto Vettel. Hamilton : "Complimenti a loro" : Diretta FORMULA 1 F1 streaming video SKY gara live Gp AUSTRALIA 2018 Melbourne: Vettel vincitore con FERRARI, Hamilton secondo, ecco il podio.

Formula 1 - Vettel davanti ad Hamilton in Australia. Terzo Raikkonen : due Ferrari sul podio per la prima volta dal 2004 : Sebastian Vettel vince il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione davanti a Lewis Hamilton. E la giornata si trasforma in un trionfo della Ferrari grazie al Terzo posto di Kimi Raikkonen: era dal 2004 che due Rosse non salivano contemporaneamente sul podio. Il pilota austriaco ha sfruttato la virutal safety car per superare il campione del mondo, che partiva in pole position, e da quel momento per metà gara ha combattuto testa a testa ...

Formula 1 : Vettel vince il Gp d'Australia - Hamilton secondo - : Sul circuito di Melbourne, nella prima prova del Mondiale 2018, trionfa la Ferrari del pilota tedesco che si piazza davanti al campione del mondo in carica. Terzo posto per l'altra SF71H, condotta da Kimi Raikkonen

Diretta Formula 1 Gp Australia 2018/ Gara live : Vettel vince! Hamilton fatica - Raikkonen sul podio : Diretta Formula 1 F1 Gara Gp Australia 2018 Melbourne live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del primo Gran Premio. La Ferrari sfida le Mercedes (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 08:38:00 GMT)

Formula 1 Australia - boom boom Ferrari : Vettel inizia con il botto - Hamilton beffato [FOTO] : 1/19 LaPresse ...

DIRETTA Formula 1 GP AUSTRALIA 2018/ Gara live : partenza - via alla sfida tra Hamilton e Vettel! : DIRETTA FORMULA 1 F1 streaming video SKY Gara Gp AUSTRALIA 2018 Melbourne live: vincitore e podio del primo Gran Premio dell'anno.

Formula 1 - Hamilton punzecchia Vettel. E che battuta su Raikkonen : Hamilton conquista la pole position a Melbourne. È la settima pole in Australia per il pilota della Mercedes , quinta consecutiva, , la 73esima in carriera. Numeri che sottolineano nuovamente le ...

Formula 1 - Diretta Gp Australia/ F1 - pole Hamilton da urlo : la strategia Ferrari per rovinargli la festa : Diretta Formula 1 Gp Australia: Hamilton ottiene la pole, Vettel e Raikkonen su Ferrari comunque soddisfatti. Miglior tempo per l’inglese della Mercedes, che si piazza davanti alle due rosse(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:16:00 GMT)

Formula 1 - Lewis Hamilton in pole umilia Sebastian Vettel : 'Quel giro veloce per toglierti il sorriso dalla faccia' : Il mondiale di Formula 1 riparte così come si era concluso: la Mercedes davanti a tutti e la Ferrari a inseguire. Il quattro volte campione del mondo Lewis Hamilton, infatti, con uno spettacolare ultimo giro ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Australia , tradizionale gara di apertura della stagione a Melbourne. Il fuoriclasse ...

Formula 1 - Hamilton subito scatenato in Australia : pole davanti alle Ferrari : Il mondiale di Formula 1 riparte così come si era concluso: la Mercedes davanti a tutti e la Ferrari ad inseguire. Il quattro volte campione del mondo Lewis Hamilton, infatti, con uno spettacolare ultimo giro ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Australia, tradizionale gara di apertura della stagione a Melbourne. Il fuoriclasse ...

Formula 1 2018 - Rosberg : pole position di Hamilton impressionante : Mercedes senza punti deboli "Per ora è Mercedes contro Mercedes": Rosberg sottolinea la forza del team guidato da Toto Wolff, che riparte nel Mondiale con la pole n.73 del suo campione del mondo ...