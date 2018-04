Formula 1 GP Bahrain 2018 | orari tv | diretta gara in chiaro su TV8?

Blastingnews

: RT @f1world_it: Formula 1 | #Pirelli: ecco i set scelti dai team per il #GP_Bahrain - SFCcaprinobg : RT @f1world_it: Formula 1 | #Pirelli: ecco i set scelti dai team per il #GP_Bahrain - CLAUDIOSTERO : F1 | Mercedes, Hamilton preoccupato dalle Ferrari: “In Bahrain saranno molto veloci” - News Formula 1 - MarioGiallorenz : RT @SmilexTech: GP BAHRAIN / FORMULA 2: la nuova Dallara F2 2018 condivide molti punti chiave con le moderne vetture di F1. Maggiori inform… -

(Di domenica 1 aprile 2018) L’esordio stagionale di1 VIDEO ha visto la #Ferrari trionfare in Australia. La scuderia di Maranello, con un capolavoro tattico, ha permesso a Sebastian Vettel di vincere il Gran Premio, davanti a Lewis Hamilton e Kimi Räikkönen. L’inglese della #Mercedes, che aveva dominato l’intero weekend di Melbourne, ha spiegato di aver desistito dall’affondare un attacco al rivale tedesco per preservare il motore, dato che il limite di power-unit stagionali è di 3. La scuderia è fiduciosa a riguardo e conta di poterlo utilizzare per almeno 6 gare. Sulla vicenda, che ha sorriso alla Ferrari, è intervenuto Jolyon Palmer, ex-pilota della Renault, che ha sottolineato come Sebastian Vettel abbiamo dato un colpo psicologico a Lewis Hamilton, che dovra' reagire gia' a partire dalla prossima. Il secondo appuntamento in calendario sara' in, sul tracciato di Sakhir. Di to ...