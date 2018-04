Firenze | una brutta notizia per la città | dopo lo scoppio del carro la colombina non torna

Firenze - racconta in tv di aver ricevuto molestie da un superiore : nei guai una carabiniera : Angela Apparecida Rizzo ha denunciato in un servizio andato in onda nella trasmissione di Rai 3 "Presa Diretta" degli abusi anche sessuali subiti da un suo superiore nel 2015 mentre era in servizio al nucleo investigativo del Comando Provinciale di Firenze. L'Arma ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti per aver gettato discredito sul prestigio del Corpo.Continua a leggere

Una borsa con 2mila euro per corrompere finanzieri. Arrestati cinesi a Firenze : Due cittadini cinesi hanno tentato di corrompere la guardia di finanza con la speranza di "ammorbidire" i controlli nei confronti della loro impresa. In modo sfrontato, si sono presentati in caserma e hanno consegnato una borsa griffata con all'interno duemila euro, sperando di convincerli a non procedere in merito alle irregolarità accertate nel loro bar. Per questo sono stati Arrestati dai militari del comando provinciale di Firenze.L'arrestoA ...

Firenze - incendio in una casa : muore un uomo di 72 anni - in condizioni critiche la moglie : La moglie di 67 anni è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Careggi, dove è stata trasferita anche un'altra donna in condizioni meno gravi. L'uomo sarebbe deceduto per il fumo che ha invaso completamente l'abitazione della coppia al secondo piano. Il rogo, partito sembra da un annesso agricolo nel giardino, ha poi attaccato l'abitazione

“Soltanto un’influenza - vada a casa”. L’errore choc dei medici : un caso italiano - andato in scena a Firenze - che ha fatto infuriare i social. Una morte assurda a solo 11 anni : Un caso che aveva fatto discutere e infuriare gli utenti italiani, una morte assurda e drammatica che poteva essere evitata e che invece, purtroppo, è avvenuta sotto gli occhi di genitori disperati che hanno visto morire la loro piccola per un grave caso di malasanità. Una vicenda che ora è arrivata alla sua conclusione, dopo una battaglia condotta nelle aule di tribunale. Due medici già condannati in via definitiva per omicidio colposo ...

Firenze - medici negano il ricovero a una bimba : “È influenza” - ma lei muore d’appendicite : Sono responsabili della morte di una bambina di 11 anni dopo 40 giorni di ricovero al Meyer di Firenze e ora i due medici, già condannati per omicidio colposo in via definitiva, devono rimborsare all’Asl 10 di Firenze oltre mezzo milione.Continua a leggere

Firenze - Tiziano Renzi non risponde ai pm : 'Processi si facciano nei tribunali' : Basta processi sui giornali, 'si facciano nei tribunali' dove lui potrà 'urlare' la sua innocenza che 'peraltro nessuno ha mai potuto negare in questi anni'. Tiziano Renzi esce allo scoperto dopo ...

Maltempo Firenze : allerta per vento forte - chiusi i giardini comunali : A seguito di conferma dell’allerta arancione per vento forte, resteranno chiusi fino alle 17 di oggi i giardini comunali di Firenze. Per oggi era stata disposta l’apertura ritardata alle 10, una misura precauzionale per “valutare opportunamente le condizioni di fruibilità” alla luce “delle previsioni meteorologiche aggiornate alla prima mattina“. Confermato il codice arancione e visto il bollettino del Centro ...

A Firenze - per la prima volta riuniti gli artisti del gruppo OpenArtCode in una suggestiva mostra alla Basilica di San Lorenzo : Il Complesso Mediceo Laurenziano, visitato da migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, ospita gli artisti internazionali del gruppo OpenArtCode. Dal 19 aprile all'8 maggio 2018 presso il Salone di Donatello della Basilica di San Lorenzo a Firenze, la contemporaneità entra negli ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora - a Firenze rapisce una bimba e minaccia di gettarla in un fiume (18 marzo) : Ultime notizie di oggi, 18 marzo 2018: Afrin, guerra in Siria. Turchi annunciano la presa dell'enclave con Erdogan: curdi smentiscono; telefonata Salvini-Di Maio. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:02:00 GMT)

Firenze - rapisce una bimba di due anni e mezzo e minaccia di gettarla nel fiume : Un nigeriano di 27 anni ha rapito la piccola da un centro di accoglienza per rifugiati nel Mugello per ritorsione nei confronti di connazionali che lo avevano denunciato per violenza sessuale. Dopo una colluttazione l’uomo è stato arrestato dai carabinieri.Continua a leggere

Per la prima volta riuniti a Firenze gli artisti del gruppo OpenArtCode - per una suggestiva mostra alla Basilica di San Lorenzo [FOTO] : 1/5 ...

Stupro Firenze - i carabinieri : “Ci siamo comportati da maschietti. Accompagnarle a casa era una gesto galante” : Quando entrarono nell’androne “capii che si era realizzata un’occasione di sesso e così ci siamo comportati da maschietti“. Marco Camuffo lo racconta davanti alla pm Ornella Galeoffi durante l’interrogatorio. È uno dei carabinieri di Firenze accusati di aver stuprato due studentesse americane lo scorso 7 settembre, dopo averle accompagnate a casa dalla discoteca Flo di piazzale Michelangelo assieme al collega di ...

Una partita per Davide Astori - Firenze Benevento interrotta al 13° minuto : Successo della Fiorentina sul Benevento per 1-0 lunch match della 28esima giornata di Serie A disputato al Franchi di Firenze. Decide il gol di Victor Hugo al 25'. La squadra di Pioli, oltre al gol, ha creato due...

Firenze - migliaia di persone al corteo antirazzista. Nardella : “Ricorderemo Idy Diene con una cerimonia” : migliaia di persone hanno attraversato le strade di Firenze per ricordare Idy Diene, ambulante senegalese di 54 anni ucciso a colpi di pistola lo scorso 5 marzo da Roberto Pirrone, pensionato di 65 anni. “Basta razzismo” e “Idy è vivo” grida il corteo. “Non vogliamo vivere nella paura, perché vivere nella paura vuol dire anche perdere la libertà” afferma Diye Ndiaye assessore del comune di Scandicci. Presente ...