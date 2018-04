Firenze | scoppio del carro con imprevisto | si inceppa la colombina

Pasqua 2018 - scoppio del carro/ Firenze - Video : la colombina si inceppa e non rientra più : Pasqua 2018 , scoppio del carro : Firenze , la colombina si inceppa e non rientra più. Nel percorso effettuato oggi da Porta a Prato ci sono stati poi due piccoli incidenti.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 15:20:00 GMT)

Firenze - una brutta notizia per la città : dopo lo scoppio del carro la colombina non torna : Tradizionale scoppio del carro a Firenze davanti alla cattedrale di Santa Maria del Fiore dove il ‘Brindellone’, come i fiorentini chiamano il carro, è arrivato intorno alle 10.00 accompagnato dal corteo del calcio storico e dal rullo dei tamburi. La colombina – il congegno trasportato da un razzo innescato dal cero santo – partita dall’altare della Cattedrale al momento dell’intonazione del Gloria, ha acceso i mortaretti ...